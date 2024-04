Sensei rojinegro

Uno de los cánceres de nuestro futbol es la llamada "Multi Propiedad", en teoría existen los muy conocidos: Grupo Pachuca con el León y Los Tuzos, y a Coyotes de Tlaxcala, de la liga de ascenso. Grupo Orlegi con Santos y el Atlas, Tv Azteca con: Puebla, Mazatlán y un porcentaje del Atlas. Grupo Caliente Tijuana y Querétaro y a Dorados de la liga de expansión. Se supone que esto no debe existir en el futbol internacional, y la FIFA lo tiene prohibido, pero aquí en nuestro país se ha estado haciendo por mucho tiempo.

La multipropiedad en nuestra liga, significa que casi el 50 % de los equipos están en esta circunstancia son, 4 grupos de empresarios, de los 18 equipos, con un total de 8 equipos en esta situación. Se quiere que para el 2026 en el año del mundial, se termine la multipropiedad, los demás equipos argumentan que esto impacta directamente a la competencia entre los demás equipos y que mucho tiene que ver esto con los malos resultados de la selección nacional.

Haciendo memoria hubo grupos que tuvieron varios equipos, Televisa estuvo en este renglón, cuando tenía al América y al Necaxa de primera división y al Zacatepec de la 2da división. También en la época del fallecido Jorge Vergara Madrigal, las Chivas tenían a su filial Chivas U.S.A. y al Saprissa de Costa Rica.

Otros Equipos mexicano han expandido sus horizontes a otros mercados internacionales, como Orlegi que tiene al Real Sporting de Gijón, de la segunda división española, Grupo Pachuca tiene al Everton de Chile, el Atlético Atenas de San Carlos de la Segunda División de Uruguay y el Real Oviedo de la Segunda División de España y tienen injerencia en el Talleres de Córdoba en Argentina.

El Atlético de San Luis es un club que pertenece al Atlético de Madrid de España. El equipo potosino continúa dependiendo del equipo español. Entre ambos equipos hay intercambio constante de jugadores, entrenadores y directivos.

Hay algo que si es muy a plausible de nuestros equipos son los convenios que se tienen varios con Clubes de Europa, Centro América y Estados Unidos.

Pachuca tiene un convenio con el Ajax de Ámsterdam Holanda, el acuerdo es para intercambiar entrenadores y jugadores, por lo que se espera que en corto plazo haya jugadores de los Tuzos entrenando temporalmente en las fuerzas básicas del actual equipo Holandés. Chivas ha mantenido una relación de años con el Herediano de Costa Rica. Grupo Orlegi tiene para sus 2 equipos Santos y Atlas acercamientos y convenios con el Celtic de Escocia y el Seattle Sounders de la MLS, para fomentar intercambios comerciales y deportivos, que ayuden a crecer a ambas instituciones.

Toluca anunció un convenio con el club Cultural Leonesa de la Segunda División de España, que ayuda al equipo de la Liga MX a foguear a sus jugadores en Europa. Con la llegada de inversionistas estadounidenses hicieron posible que el Necaxa tenga lazos con el DC United de la MLS y el Swansea de Inglaterra, ya que algunos de los empresarios que aportaron capital a los Rayos tienen participación en esos clubes. Los Bravos de Juárez tienen estrecha relación con el equipo El Paso Locomotive, que juega en una de las divisiones inferiores de los Estados Unidos, debido a que tienen a los mismos propietarios, Alejandra de la Vega y Paul Foster.

Eso hace que haya intercambio de jugadores entre ambas instituciones y partidos amistosos en las pretemporadas. Estos algunos de los equipos mexicanos que han buscado en otros países acercamientos, asesorías y jugadores.

La multipropiedad también existe en todo el mundo, aunque la FIFA no lo apruebe, los magnates árabes han metido la mano y en la actualidad el City Group tiene 11 equipos. El Manchester City de Inglaterra, New York City, USA, Montevideo City Torque de Uruguay, Girona de España, Troyes AC de Francia, Lommel SK en el futbol Belga, Palermo FC de Italia, Yokohama Marino de Japón, Mumbai City de India, Sichuan Jiuniu de China, Melbourne City Australiano, Club Bolívar del futbol Boliviano, se especulado que este importante grupo ya ha volteado a nuestro futbol y ha sondeado la posibilidad de hacerse de un equipo mexicano como también lo hizo pero no lo cerro el grupo de Red Bull. Este grupo de la bebida energética también tiene 4 equipos, RB Leipzig en Alemania, Red Bull Salzburg Austriaco, Red Bull Bragantino en Brasil, New York Red Bull en USA. Otro grupo 777 Partners de (Estados Unidos), ellos tienen acciones en equipos como el Génova de Italia, Standard de Lieja de Bélgica, Red Star que juega en Paris Francia, el Sevilla de España y un cuadro Brasileño el Vasco de Gama. La verdad hay muchos grupos en Europa, Asia que tienen muchos equipos a su mando, es una lista interminable, por eso quiero ver cómo le hará la FIFA para acabar con esto a nivel mundial, no solo en México.

En otros juegos llenos de goles y emociones continuo la Champions, Barcelona pierde en casa con el PSG, el equipo francés jugo por nota y remonto un marcador adverso, termino su obra con un global a favor de 6 a 4, El Barza se desmoronó por la expulsión, pero la verdad fue muy superior el PSG. Otro español que se queda en el camino fue el Atlético de Madrid, llegó con una leve ventaja y esta no fue suficiente, el partido termina 5 a 4 en el global y el Borussia va contra el PSG en la siguiente ronda. el Manchester City y el Real Madrid, dos equipos que para mi gusto debieron ser los dos finalistas de la Champions, el partido termino empatado y se tuvo que ir a penales, Real Madrid pasa a la siguiente ronda, uno de los penaltis fallado por el Manchester fue el de Bernardo Silva que lo tiro de una forma infantil derivando la eliminación de su equipo. En la otra llave Bayern Múnich derrota 1 a 0 al Arsenal dejando 3 a 2 el global, y viene lo mejor en esta champions.

Los juegos de semi final, serian así: miércoles 1º de mayo Bayern vs Dortmund y Real Madrid vs PSG y la vuelta sería el 8 de mayo.

La Concachampions se juega la ida este martes 23 América vs Pachuca a las 8.15 pm, el miércoles 24 Monterrey jugara contra el Columbus Crew a las 6:15pm.

La jornada 16 ya la penúltima de la fase regular, empezó con feria de goles, en el Mazatlán contra Juárez con un 2 a 0 lo gana el cuadro fronterizo de visitante. Otro que gana y golea de visita es el Toluca 5 a 1 al San Luis, con otra excelente actuación con los choriceros de Alexis Vega. Los Xolos por fin ganan en casa y se despachan a los camoteros del Puebla 3 a 1. Monterrey se metió a la casa de la fiera y pierde 2 a 0, el León todavía busca colarse al play in en la última jornada. Tigres masacra al Rayo 5 a 2 con un triplete de Marcelo Flores y amarra liguilla, Las Chivas gana 2 a 0 al Querétaro y sube lugares, El piojo Alvarado hace un golazo. Santos cae en su casa 2 a 0 contra el Pachuca, el cuadro de la Laguna ya solo espera el cierre del torneo, otra víctima más del grupo Orlegi. América tropezó con los Pumas y pierde 2 a 0 en C.U., Lo mejor para las águilas fue el gol 100 de Henry Martin. Atlas fue de visita contra el Cruz Azul y de ir ganando 2 a 0, La máquina lo empata otro juego que el rojinegro tiene la ventaja y la pierde. Viene la última jornada y todavía habrá acomodos para la liguilla.

En España gracias a un arbitraje localista el Real Madrid gana, el colegiado no le marca 2 penales a favor al Barcelona y no va al VAR para validar un gol a los blaugranas, este resultado prácticamente les da el campeonato a los madrileños, ya que su ventaja es de 11 puntos.

Que siga rodando el balón.