Sensei rojinegro

Un año después del Mundial de 1966 nacieron en EE UU dos torneos: la United Soccer Association, con 12 equipos, y la National Professional Soccer League, con 10. Cuando se creó la North American Soccer League (NASL), a través de la fusión de las ligas anteriores en 1968, ya no quedaban equipos de la ciudad de Nueva York. Una ciudad tan cosmopolita no podía no tener equipo y por ello se cuenta que los líderes de la NASL los animaron a invertir en el sector. Sin embargo, solo cuando Steve Ross, presidente de Time Warner, se sumó al proyecto, el NY Cosmos pudo introducir el espectáculo en el futbol.

Recuerdo cuando los vecinos del norte intentaron hacer su primera liga de futbol "soccer"; en 1971, con la la NASL (North American Soccer League ), empezaron a traer jugadores importantes que ya estaban en los últimos años de sus carreras futbolísticas, quién no recuerda al rey brasileño Edson Arantes Pelé; el capitán germano, Franz Beckenbauer; otro carioca, Carlos Alberto; al paraguayo Julio Cesar Romero, al holandés Johannes Nesskens y al italiano Giorgio Chinaglia, entre otros, en el Cosmos de Nueva York. Este equipo logró 5 campeonatos, siendo el más ganador en esa liga. Otros equipos fueron los Ángeles Aztecs, uno de sus propietarios era el famoso cantante Elton John, ahí jugaron el Holandés Johan Cruyff y los mexicanos Javier Aguirre y Agustín Manzo; el Washington Diplomats trajo al irlandés George Best, el Boston Minutemen a otra legendaria figura del futbol portugués: a Eusebio; Toros de Miami se nutrió de jugadores ingleses y escoses al igual que el Chicago Sting; en Canadá hubo un equipo llamado Toronto Blizzard, más adelante llego el San Diego Sockers, donde la atracción principal era la dupla mexicana Hugo Sanchez y Leo Cuellar.

Estos fueron los primeros pasos para que en Estados Unidos y en Canadá se interesaran por el soccer, como ellos le llamaban. Al principio estas ligas no eran atractivas para los patrocinadores y menos para la televisión, ya que había otros deportes en esos países que sí lo eran, la televisión se quejaba de que eran muy largos los tiempos de 45 minutos y no podían poner sus comerciales como estaban acostumbrados en otros deportes, y así era más difícil conseguir patrocinadores para apoyar a esa liga.

Un invento que se hizo cuando terminaban los partidos empatados fueron los shout outs; que era salir del centro del campo hacia la portería y tratar de meter el gol, esta jugada del portero vs delantero les dio un poco de emoción a sus partidos. La NASL dejo de existir por muchos factores, pero el futbol en Estados Unidos se habían quedado con la idea de hacer algo mejor en el futuro.

Estados Unidos fue poco a poco interesándose en el soccer, y este deporte fue teniendo muchos adeptos entre los jóvenes y ya no sólo eran los otros deportes, los de siempre. Ellos empezaron a sembrar la semilla para un futuro y lo lograron.

Con la llegada de la MLS (Mayor League Soccer) cambió totalmente al futbol en Estados Unidos y Canadá. La Major League Soccer se creó el 17 de diciembre de 1993, en cumplimiento de la promesa de Alan Rothenberg y de la Federación de Futbol de los Estados Unidos (USSF) a la FIFA de establecer una liga profesional de futbol de “primer nivel” a cambio de la concesión de la Copa Mundial de Futbol de 1994.

De ahí empezó el crecimiento futbolístico de ese país, que nuestros federativos lo veían con desprecio y nunca le prestaron el interés que algún día nos iban a superar, como ahora lo estamos viendo. Todo este cambio paulatino del futbol gringo fue trazado con una meta, ser en un futuro uno de los mejores del mundo y, por qué no, buscar ser campeones en un mundial.

La MSL ha crecido a grandes pasos, y aunque nos duela, estamos ya a años luz de ellos, cada vez tienen más equipos y van en aumento. Tienen un total de 29 equipos, divididos en 15 en la conferencia este y 14 en la conferencia oeste, son un total 26 equipos de Estados Unidos y 3 de Canadá, y se han preocupado por llevar a muchos jugadores importantes como a Leo Messi y muchos más para que dejen una enseñanza a sus juveniles y, obvio, generar un impacto económico para la liga, para la televisión y los patrocinadores.

Mientras aquí nos creíamos “Los Gigantes de la Concacaf “, siempre creyendo que nunca nos iban a superar —y, ojo, no nomas los gringos y los canadienses han evolucionado, también hay equipos en la zona que vienen creciendo—; siguen dormidos en sus laureles y nuestra secuestrada selección por Televisa algunos directivos y una bola de jugadores dinosaurios amafiados. Por eso nos va como nos va, y con la ratificación del inepto del Jimmy Lozano no se ve futuro. Ya da risa. A otra cosa mariposa.

Arrancó la cabalística jornada 13, un Puebla desconocido se puso en ventaja y por unos momentos tenía sufriendo al Tigre, pero éstos en 20 minutos le dieron la vuelta, el partido terminó 3 a 2 a favor de los felinos. América, con una excelente actuación de Malagón, le gana 2 a 1 a un San Luis, que le dio pelea. Este portero americanista, en mi opinión, debe y será el futuro arquero de la selección. Mazatlán le gana a los Xolos 2 a 0, este el equipo fronterizo no ha ganado en 13 fechas, no sé cómo se sostiene el Piojo Herrera al mando. Chivas fue al gigante de acero y le ganó 2 a 0 a los agrandados Rayados, que solos se mataron con un autogol y expulsiones; Monterrey pierde el invicto en esta fecha 13, el Chicharito se quedó ahora por problemas estomacales, qué buen gol les metieron a las Chivas con su contratación, ya solo quedan 4 fechas y él no aparece. Toluca le gana 3 a 2 al Pachuca en su casa, en una buena feria de goles. Pumas y La Maquina no se hicieron daño y empataron a cero goles en un partido muy aburrido. Necaxa pierde en casa 2 a 1 contra León, La Fiera escala lugares y desplaza a las Chivas. Juárez que iba perdiendo uno a cero con Santos, en siete minutos le dio la vuelta y lo ganó en su casa 2 a 1.

No sé ya ni cómo empezar a hablar de mis Rojinegros, es increíble lo que se vio en el estadio, se empieza ganando al minuto 4, después se fue cayendo el equipo. Hay jugadores que no se entregan y les vale un pepino el equipo, el entrenador —si se le puede llamar así— no sabe hacer los cambios y siempre trata de mantener los resultados y nunca le ha funcionado y acaban perdiendo. Santamaria regala un gol en jugada que se cae y después se hace expulsar por una actitud antideportiva al pisotear el manchón del penalti. Y para el colmo, cuando nos cae del cielo un penal y la posibilidad de irse adelante, Caicedo se encapricha en tirarlo, Rocha voltea a la banca sabiendo que él es el tirador oficial y Beñat le da la confianza al ecuatoriano, y se desperdicia el penal y, como últimamente, en tiempo de compensación nos sacan el partido y se pierde 3 a 2. Orlegi debe saber que están destinados a pagar multa por el porcentaje el próximo campeonato, un tema que les va doler, este torneo desde ya hace varias jornadas se fue al caño. Ha sido un desastre su administración este torneo y todavía nos quedan cuatro partidos más. ¡¡¡¡¡Auxilio!!!!!

Se vienen los cuartos de final de la Concachampions. Martes 2 de abril, Columbus vs Tigres, New England vs América. Miércoles 3 de abril, Inter de Miami vs Monterrey y Herediano vs Pachuca, la vuelta será el 9 y 10 de abril.

Y que siga rodando el balón.