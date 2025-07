Sensei Rojinegro

Mundial de Clubes

Monterrey

Monterrey, ¡Todos éramos Monterrey!, salió adormilado y muy pronto le metieron dos goles, perdió el primer tiempo y no entro al juego, en el segundo tiempo fue otro equipo, pero no le alcanzo, un penal que no les marcaron y cambios tardíos de su entrenador, se perdió 2 – 1 vs Dortmund y hasta ahí llegó.

Cuartos de Final

Hasta aquí llegaron, pero hicieron un gran torneo los del Al-Hilal, Fluminense los derrota 2 – 1, Otro Brasileño que no pudo seguir el Palmeiras pierde 2 – 1 contra el Chelsea. En un muy buen juego PSG derrota 2 – 0 al Bayern M, un partido que tuvo de todo la lamentable lesión de Jamal Musiala y que el cuadro Frances termino con 2 hombres menos. Real Madrid se complicó solo, ganaba tranquilo 2 – 0 en el primer tiempo, y en los últimos minutos Dortmund, quiso reaccionar, pero ya era tarde el partido termino 3 – 2 a favor de los españoles.

Martes 8 de Julio

Fluminense vs Chelsea 1.00 pm.

Miércoles 9 de Julio

PSG vs Real Madrid 1.00 pm.

Final

Domingo 13 de Julio

Copa Oro

Final

México se vio muy pronto abajo en el marcador contra Estados Unidos, pero sacó la casta y empató con un golazo de Raúl Jiménez, nunca dejo de atacar y en el segundo tiempo no bajaron los brazos hasta conseguir en segundo gol y ganar el partido 2 – 1. La verdad en este partido me gusto el accionar del equipo mexicano, sin demeritar que van a decir los escépticos que el equipo americano era una selección “B”. Hay mucho por trabajar camino al mundial y lo más agradable de esta Copa Oro, fue la aparición de Gilberto Mora, chamaco de 16 años es dio un muy buen torneo, hay que llevarlo poco a poco y pulir este diamante en bruto, por lo pronto varios equipos europeos ya le echaron el ojo.

Jornada No. 1 Liga MX

Viernes 11 de Julio

Puebla vs Atlas 7.00 pm, Juárez vs América 9.00 pm, Xolos vs Querétaro 9.00 pm.

Sábado 12 de Julio

Santos vs Pumas 7.00 pm, Toluca vs Necaxa 7.00 pm, Cruz Azul vs Mazatlán 9.00pm.

Domingo 13 de Julio

Pachuca vs Monterrey 5.00 pm, León vs San Luis 7.00 pm.

Mundo Rojinegro

La verdad ya no sabe uno que pensar, en que manos estamos los verdaderos Rojinegros y Fieles aficionados. Ni como ayudarles a los Orlegis, dan a conocer que Camilo está lesionado y que no va estar para el inicio del campeonato y tomara su lugar un portero que trajeron del Monterrey con cero experiencia en 1ª División.

Pues siempre si, aunque habían dicho que no, si sale Jeremy Márquez no resistieron los casi 5 millones de dólares que pagaron por él, se va otro elemento del bicampeonato, estos amigos no se tientan el corazón y siguen desmantelando al equipo, ahora quieren distraer con el lanzamientos de los uniformes, que no fue del gusto para muchos, la camisa tradicional rojinegra sufrió un cambio drástico y la de visitante, normal en color blanco. Cada vez los verdaderos Rojinegros detestamos a los dueños del equipo, se lo ganan a pulso, cuando se largaran.

Por otra parte, el equipo cerro su preparación para el inicio del torneo, jugando dos partidos el viernes, primero contra el Atlético la Paz ganando 2 – 1 con goles “por fin” de Diego Gonzalez y después otro partido contra Chivas sub 21 ganando 2 – 0 con gol de uno de los Becados: Del Prete y un autogol, pues a esperar como nos va en este torneo.

Mundo Rojiblanco

Siguen las Chivas con buen paso en la pre temporada, derrotando 3 – 2 al Necaxa y de paso dándole una cachetada con guante blanco a su ex técnico Gago. Milito a puesto orden en la cancha y sobre todo en el vestidor y eso le ha generado un buen ambiente. Chivas no juega la 1ª fecha ya que su campo todavía no está listo, pero jugaran un amistoso contra la UdeG el próximo fin de semana y debutarán hasta la 2da fecha en el campeonato.

Ajustes en la Liga Mx Apertura 2025

¿Qué televisoras transmitirán los juegos del Apertura 2025?

• Televisa / TUDN: América, Atlas, Cruz Azul, Monterrey, Pumas, Santos, Toluca.

• Tv Azteca: Juárez, Mazatlán, Necaxa, Puebla, Tigres.

• Fox Corporation: León, Pachuca, Querétaro, Xolos. Tigres y Juárez compartidos con TV Azteca.

• Claro Sports: Necaxa compartido con TV Azteca.

• Amazon: Chivas.

• ESPN: Atlético de San Luis.

Equipos que estrenan Entrenador Apertura 2025

• Atlético San Luis: Guillermo Abascal – Español.

• Chivas: Gabriel Milito – Argentino.

• Cruz Azul: Nicolas Larcamon – Argentino.

• Mazatlán: Robert Dante Siboldi – Uruguayo.

• Monterrey: Domènec Torrent – Español.

• Necaxa: Fernando Gago – Argentino.

• Pachuca: Jaime Lozano – Mexicano.

• Santos: Francisco Rodríguez Vilchez – Español.

• Tijuana: Sebastián ‘Loco’ Abreu – Uruguayo.

Entrenadores que continúan

• América: André Jardine – Brasileño.

• Atlas: Gonzalo Pineda – Mexicano.

• Bravos de Juárez: Martin Varini – Uruguayo.

• León: Eduardo Berizzo – Argentino.

• Querétaro: Benjamín Mora – Mexicano.

• Puebla: Pablo Guede – Argentino

• Pumas: Efraín Juárez – Mexicano.

• Tigres: Guido Pizarro – Argentino.

• Toluca: Antonio Mohamed - Argentino

Nacionalidad de los entrenadores

• Argentinos – …… 7

• Brasileño – …… 1

• Españoles – …… 3

• Mexicanos – …… 4

• Uruguayos - …… 3

¿Cuántos de todos estos llegarán hasta el Final del Torneo?

Cambios en el Apertura 2025

• El Apertura 2025 en Liga MX iniciará el viernes 11 de julio con el duelo entre Puebla y Atlas, tendrá dos jornadas dobles y conocerá a su campeón el día 14 o 28 de diciembre.

• Se reveló que solo por esta ocasión no habrá Play-In y la Liguilla se disputará sin seleccionados nacionales de México. Lo anterior para priorizar la puesta a punto del Tricolor hacia el Mundial 2026.

• Los jugadores Seleccionados serán liberados de sus clubes hasta 6.5 semanas antes del arranque de la Copa del Mundo.

• El Campeonato contará solamente con una pausa de una semana y tendrá 50% menos de fechas dobles en relación a los certámenes previos.

• Las 17 fechas de la fase regular en el Apertura 2025 concluirán el 9 de noviembre con seis clubes clasificados de forma directa a Liguilla.

• Los minutos de menores, ahora serán de 1070 minutos.

Otra importante modificación en esta iniciativa es que ahora sumarán de la misma forma todos los futbolistas usados que sean de la categoría 2003 en adelante, lo que significa que la edad máxima para poder sumar minutos en la Regla de Menores es de 22 años y 23 en el primer semestre del próximo año.

Previamente, cada menor sumaba un porcentaje diferente a la regla, pues mientras más joven fuera otorgaba más minutos al equipo en cuestión, pero esto ya no será de esta forma.

Cambios y ajustes al calendario

• Por la renovación del césped del Estadio Akron, el partido entre Chivas y Tigres de la Jornada 1 se reprogramó para el 17 de septiembre.

• Cruz Azul seguirá jugando como local en el Estadio Olímpico Universitario y América en el Estadio de la Ciudad de los Deportes mientras se realizan obras en el Estadio Azteca.

• Por la participación del Cruz Azul en la Copa Intercontinental de la FIFA, programada del 10 al 17 de diciembre. Si el equipo llega a la Final, la Liga MX ajustará las fechas de la Liguilla, extendiéndola hasta el 28 de diciembre.

Cambios y novedades en los Reglamentos

Nueva Regla para los Porteros

• En este campeonato entra la nueva regla para los porteros, ahora solo se darán un máximo de 8 segundos para despejar el balón una vez que el portero lo la haya controlado con la manos, los últimos 5 segundos el árbitro los contara con el brazo en alto. Si excede de este tiempo, el equipo será sancionado con un tiro. Esta medida evitara la pérdida de tiempo deliberada y promover un ritmo de juego más dinámico.

• Otro cambio relevante es la “zona de capitanes” donde solo el capitán podrá dialogar con el árbitro un caso curioso será si el portero es el capitán, se nombrará a un jugador de campo para que haga esta función. Con esto se tratará de evitar los reclamos colectivos.

Campeón de campeones

• El duelo entre América y Toluca por el título como Campeón de Campeones 2025 será el domingo 20 de julio en Dignity Health Sports Park, con horario por confirmar.

All-Star Game

• Se disputará el 23 de julio en Q2 Stadium.

Leagues Cup

El Apertura 2025 de Liga MX tendrá una pausa por Leagues Cup menor a la de años anteriores. En esta ocasión, el torneo tendrá se detendrá del 27 de Julio al 7 de agosto para disputar la Fase Uno de la competición internacional y la actividad local en México se reanudará a partir del 8 de agosto con la Jornada 4.

Fechas FIFA

• 1 al 10 de Septiembre

• 6 al 16 de Octubre

• 10 al 20 de Noviembre

Y que siga rodando, el balón.