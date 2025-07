Después de conseguir su segundo campeonato en su gestión al frente de la Selección Mexicana, el director técnico Javier Aguirre aseguró que, aunque parecía que México se había quedado rezagado en comparación con otras selecciones de la zona, consideró que con el título de la Copa Oro se encuentran en un lugar preponderante en la Concacaf.

“Yo pienso que en Concacaf hemos hecho, en los últimos tiempos, un buen avance, porque parecía que nos habíamos quedado ahí. Habían crecido Panamá, Canadá, Estados Unidos mismo. Y bueno, creo que hoy estamos en un lugar preponderante en Concacaf”, señaló.

Asimismo, reiteró que fue importante conseguir el objetivo de ser campeones, esto después de que era la meta desde el inicio del certamen, por lo que eran los favoritos y cumplieron con la encomienda.

“Es una obviedad lo que voy a decir: que somos campeones. Veníamos a eso, lo dije desde el minuto uno, éramos favoritos y cumplimos con la encomienda. Creo que el equipo va encontrando una forma de juego que nos ha permitido, en estos dos torneos, en menos de seis meses, levantar dos copas que, bueno, nos animan a seguir entrenando y le dan congruencia a las palabras que se dicen aquí, y nos dan mucha confianza de cara al futuro”, agregó.

Al final, reveló que la Copa del Mundo será la prueba de fuego para muchos futbolistas mexicanos, por lo que destacó que actualmente hay jugadores que están aprobados para la siguiente justa mundialista.

“El Mundial va a ser la prueba de fuego para muchos de nosotros, y tenemos un año para prepararnos bien. Yo creo que, ya te digo, hay gente que hoy mismo, diría, está aprobada, pero siempre hay cositas que hacer mejor. Yo mismo a veces me equivoco, muchas veces me equivoco. Tengo un gran cuerpo técnico que me abre los ojos”, concluyó.

SV