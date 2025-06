Sensei Rojinegro

Copa Oro

Cuartos de Final

Panamá y Honduras empatan a 1 gol, y se tienen que ir a penales, donde los Hondureños lo ganan 5 – 4 y pasan a la semifinal. Canadá quiso sobre llevar el 1 – 0 y Guatemala lo alcanzo y empataron a 1 gol. Tuvieron que irse a penales y el equipo Chapín lo gana 6 – 5 y deja fuera a un favorito, los de la hoja de Maple se van de la copa. Estados Unidos le sufrió y después de terminar empatados a 2 goles, se fueron a penales, ganando 4 – 3 con varios penales fallados.

México

No convencen: ni el entrenador, ni los jugadores, ni el sistema, ganan por que Arabia Saudita es muy malo, con un gol al estilo del “Chanfle de Chespirito” y un autogol superan a su rival Árabe 2 – 0. A un año del Mundial, la verdad no se ve por donde nuestro equipo Nacional.

Como se extrañan las transmisiones de Tv Azteca, la verdad los Televisos son insufribles no hay ni a quien irle, nefastos todos y no se diga el 3 x 8 ( ojalá le entiendan ) de Lavolpe, quiere imponer sus opiniones con otro terco como Faitelson. Pobres de los Televidentes.

Semifinal

Miércoles 2 de Julio

Estados Unidos Vs Guatemala 5.00 pm.

México vs Honduras 8.00 pm.

Final

Domingo 6 de Julio a las 5.00 pm.

Mundial de Clubes

El pasado lunes hubo muy buenos juegos, PSG sigue fuerte y no tuvo problemas para vencer 2 – 0 al Seattle Sounders. Atlético de Madrid le gana 1 – 0 al Botafogo, pero no le alcanza y se van del torneo, se frustran y culpan al árbitro mexicano César Ramos de su fracaso. Porto y Al Ahly en una feria de goles empatan a 4 goles, un partido muy entretenido y con buenos goles. Inter Miami iba ganando 2 – 0 y se dejó empatar por el Palmeiras, terminando 2 – 2. Inter no aguanto el ritmo.

Boca Juniors no puede con el Auckland City y solo empata a 1 gol, se van para su casa con la cola entre las patas. Benfica le gana a un Bayer que jugo con un equipo alterno 1 – 0. Chelsea confirma su grandeza goleando al ES Tunis 3 – 0. Flamengo despide al LAFC empatando a 1 gol. B. Dortmund derrota 1 – 0 a cuadro Coreano del Ulsan Hyundai, que se regresa a casa con cero puntos.

Fluminense empata a cero goles con el cuadro de Sud África el Mamelodi Sundowns, que logro cuatro puntos, pero no le alcanzó.

Inter le gana 2 – 0 al River Plate, que terminan frustrados y buscando bronca al ser eliminados del torneo, muy malos perdedores. Monterrey dio un muy buen juego y lo gana 4 – 0 al Urawa Reds, los rayados entraron a la siguiente ronda por sus propios méritos.

Manchester C. no tuvo piedad y goleo 5 – 2 a la Juventus, Al Ain 2 – 1 Wydad AC. Y los dos equipos se regresan pa su casa. Real Madrid le gana 3 – 0 al Red Bull Salzaburg con categoría. Al Hilal pasa sobre el Pachuca, los Tuzos no ganaron ningún partido y su participación fue muy triste.

Octavos de Final

En un juego bastante cerrado y al estilo muy brasileño, Palmeiras derrota 1-0 al Botafogo, uno sigue y el otro para su casa. Chelsea golea 4 – 1 al Benfica en un juego atípico, que se vio suspendido por una tormenta eléctrica por 120 minutos. PSG fue muy superior al Inter de Miami y lo golea 4 – 0, los franceses no quisieron meter el acelerador y solo les basto un tiempo para llevarse la victoria. Bayer M fueron muy superiores al Flamengo y les ganan 4 – 2 sin meterse en problemas.

Partidos de Octavos por Jugarse

Lunes 30 de Junio

Inter vs Fluminense 1.00 pm. Manchester City vs Al Hilal 7.00 pm.

Martes 1º de Julio

Real Madrid vs Juventus 1.00 pm. Dortmund vs Monterrey 7.00 pm.

Cuartos de Final ya definidos

Viernes 4 de Julio

Palmeiras vs Chelsea 7.00 pm

Sábado 5 de Julio

PSG vs Bayern M 10.00 pm.

Monterrey

No solo es la satisfacción de seguir adelante en el Mundial de Clubes, ahora todos se suben al carro de los Rayados. Los premios hasta el momento en lo económico van así, más lo que sigan sumando:

Por el pase al Mundial de Clubes….. $ 9.5 Millones de Dólares.

Por el empate ante el Inter….. $ 1 Millón de Dólares.

Por el empate ante el River ….. $ 1 Millón de Dólares.

Por el triunfo ante el Urawa ….. $ 2 Millones de Dólares.

Por el Pase a Octavos de Final ….. $ 7.5 Millones de Dólares.

TOTAL $ 21 Millones de Dólares.

Pachuca

Por sus tres derrotas, no sumo más dinero solo la cantidad que le dieron por su participación, solo obtuvieron: $ 9.5 Millones de Dólares.

Jugadores que han anotado un Hat-Trick en los Mundiales de Clubes

2015 Luis Suarez (Uruguayo) contra el Guangzhou Evergrande.

2016 Cristiano Ronaldo (Portugués) contra Kashima Antiers.

2018 Gareth Bale (Gales) contra Kashima Antiers.

2019 Hamdou Mohamed Elhouni (Libio) contra Al Sadd.

2025 Jamal Musiala (Alemán) contra Auckland City.

2025 Wessam Haitham Mohammed (Palestino-Danés) contra FC Porto.

De todo un poco

Los de casa

Atlas: que ya tiene sus “Flamantes” refuerzos: Robert Pier español, y los mexicanos ; Cesar Ramos, Jorge Rodríguez, el brasileño Gustavo Ferrareis. Nuestro flamante entrenador, anda buscando su cuadro ideal y tiene que conformarse con lo que hay, porque parece que no llegara nadie más. Y cruzar los dedos y rezar por que no se vayan más de los mejores que quedan, con Orlegi todo puede pasar.

Mientras estos últimos siguen cruzando los dedos para que se sigan vendiendo sus pases y están aguantando la nueva camiseta para vender más, hay mi fiel afición Atlista no te acabes.

Ahora está corriendo el rumor que están negociando a Jeremy Márquez con el Cruz Azul. Por lo pronto han ganado sus dos últimos juegos de pre temporada esta semana, primero derrotando al Querétaro 5 – 2 y 1 – 0 al Atlético San Luis, como siempre las noticias son escuetas, y no informan las alineaciones, así trabajan estos señores de Orlegi, muy misteriosos.

Su último juego de pretemporada será el viernes 4 de Julio contra el Atlético de la Paz, de la liga de expansión, a jugarse en la Academia AGA. Y así debutar el 11 de Julio visitando al Club Puebla.

Chivas: ya presumen su primer “Campeonato Patito” que ganaron jugando contra el Atlante y al León que jugo con puro reservistas, en estos momentos ya llevan un Campeonato ganado, aguas América.

Las Chivas ya tienen estos nuevos elementos: Richard Ledezma, Efraín Álvarez, José Castillo. Y andan regresando a Diego Campillo desde Cd. Juárez que ahora les va costar un dineral. Pudieron sacar del equipo a los grilleros: Guzman y Beltrán, Pero siguen Mozo y el Chicharito.

La Copa Bienestar en Zacatecas, jugando con el equipo local Los Mineros quedo en manos de las Chivas al ganar 3 – 2 a los locales, los Rojiblancos llevan 2 torneos ganados en la pre temporada, algo que pueden presumir aunque sean “Copas de Chocolate”.

Chivas está rejuveneciendo su equipo y esto a futuro puede ser benéfico, sus fuerzas básicas si están funcionando, ya que tienen al Tapatío en expansión donde puede estar fogueando jugadores.

Cuantos Equipos hay en el mundo con Imagen, Logo o Nombre de “León”

• Chelsea de Inglaterra

• Olympique Lyonnais de Francia

• Club León de México

• Rangers Foot Ball Club de Escocia

• Sporting SCP de Portugal

• Bayern Leverkusen de Alemania

• Aston Villa de Inglaterra

• Sport Recife de Brasil

• Orlando City de Estados Unidos

• Club Olimpia de Honduras

• F.C. Copenhague de Dinamarca

• Osasuna de España

• Venezia F.C. de Italia

• Brescia FC de Italia

• Caracas de Venezuela

• 1860 Múnich de Alemania

• FC Cincinnati de Estados Unidos

• Marítimo Madeira de Portugal

• Sunderland de Inglaterra

• Zaragoza de España

• Millwall de Inglaterra

• Göteborg IFK de Suecia

• Middlesbrough de Inglaterra

• RKC Waalwijk de Países Bajos

• Leones Negros de la U de G de México

• Souchaux FCSM de Francia

• Dundee United F.C. de Escocia

• Karpaty LVIV de Ucrania

• Riga de Letonia

• Panserraikos de Grecia

• Huancayo de Perú

• Albión de Uruguay

• La Habana de Cuba

• Leonesa de España

• Simba Sports Club de Tanzania

• Brisbane Roar de Australia

• Plaza Amador de Panamá

• Braunschweig de Alemania

• Royal Pari F.C. de Bolivia

• Valleta F.C. de Malta

• Frosinone Calcio de Italia

• U. Craiova de Rumania

• D. Concepción de Chile

• Managua de Nicaragua

• RFS RIGA de Letonia

• Salford de Inglaterra

• Leones Itagüí F.C. de Colombia

• Selección de Noruega

• Selección de Inglaterra

• Selección de Holanda

• Selección de Escocia

• Selección de Chequia

• Selección de Senegal

• Selección del Congo

• Selección de Bulgaria

• Selección de Luxemburgo

Y que siga rodando, el balón.