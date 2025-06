Pocas cosas hay tan desagradables en la vida pública nacional como el Tío Richi, ese personaje en redes que se inventó Ricardo Salinas Pliego según él para confrontar a la 4T, exaltar los valores del aspiracionismo y defender las virtudes del capitalismo. Es un personaje vulgar y petulante que pretende dar lecciones de vida a todos esos que no son tan ricos como él (que para efectos prácticos son todos los mexicanos, menos Carlos Slim y Germán Larrea).

Pocos empresarios podemos encontrar en este país tan abiertamente faltos de ética como Ricardo Salinas Pliego. No tiene empacho en combatir el pago de impuestos o en ampararse para no publicar el Costo Anual Total (el costo financiero real conocido como CAT) que cobra a los que compran en sus tiendas Elektra o se endeudan a través de Banco Azteca. Usa TV Azteca, una concesión pública de televisión, para la defensa de sus intereses personalísimos y atacar a sus enemigos sin que medie en ello consideración ética alguna. Combate el pago de impuestos por principio e incita a los mexicanos a hacer lo mismo.

No conozco a la persona llamada Ricardo Salinas Pliego, pero su personaje en redes y su actuación como empresario me parecen deleznables. Incitar al no pago de impuestos es más dañino aún que no pagar, y vaya que este personaje debe 74 mil millones de pesos, de acuerdo con las cifras del SAT, probablemente el monto más alto para un deudor de impuestos en la historia del país.

Hoy Salinas Pliego es el gran enemigo de la 4T, pero no hay que olvidar que hace seis años fue nada menos que López Obrador quien le dio abrigo y lo protegió. En aquellos años el empresario tenía ya problemas serios de adeudos fiscales y pleitos legales con el Gobierno del entonces presidente Peña Nieto. Salinas Pliego pactó con López Obrador, quien lo presumió como empresario modelo y no solo eso, le dio la concesión de las tarjetas Bienestar a Banco Azteca los primeros años de su Gobierno.

El monstruo que hoy combate Claudia Sheinbaum es producto de varios pactos con el poder, desde Salinas de Gortari (quien le dio la concesión de TV Azteca) hasta López Obrador, que lo protegió y lo creció. Por el bien de todos, por el bien del país, ojalá se imponga la ley y se le obligue a este empresario a pagar lo que tenga que pagar, no por la presión de la Presidenta en las mañaneras, sino porque la ley se imponga por encima de la pillería empresarial y de los caprichos presidenciales.