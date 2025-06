Sensei Rojinegro

Selección Mexicana

Muy mala presentación tuvo el equipo nacional, una serie de errores muy puntuales de la defensa, más una decisión muy polémica del arbitraje al otorgar un gol en un enorme fuera de lugar. La defensa junto con el portero fueron una fiesta total, solo tuvo unos destellos del equipo ex verde, hay que ver el próximo martes como se desempeñan contra Turquía.

México vs Turquía - Martes 10 de Junio 7.00 pm.

Eliminatorias de la CONMEBOL para la Copa Mundial de Fútbol 2026

Resultados Jornada No. 15

Paraguay 2 vs Uruguay 0, Ecuador 0 vs Brasil 0, Chile 0 vs Argentina 1, Colombia 0 vs Perú 0, Venezuela 2 vs Bolivia 0.

Eliminatorias de la CONMEBOL

Juegos Jornada No. 16 - Martes Junio 10

Bolivia vs Chile 2.00 pm, Uruguay vs Venezuela 5.00 pm, Argentina vs Colombia 6.00 pm, Brasil vs Paraguay 6.45 pm, Perú vs Ecuador 7.30 pm.

De Todo un Poco

Campeón de Campeones Liga de Expansión, Juego de Vuelta

En un juego que sale sobrando, el Tapatío gano el Campeón de Campeones de la Expansión con un global de 3 – 1 sobre los Leones Negros de la U de G, la filial de Chivas se quedó con ese galardón que solo es eso un galardón, obvio los Chivas sintieron que por fin ganaron algo.

Atlas

Ya empezaron los partidos de pre temporada y los rojinegros iniciaron con el pie izquierdo, perdieron 2 – 1 contra el Philadelphia Unión en esa ciudad.

Pineda no uso de inicio a los que se supone son sus mejores hombres e hizo una mezcla de canteranos con los “Titulares”, por sus problemas con la FIFA no pudieron viajar y obvio jugar sus tres “refuerzos”, Gustavo Ferrareis, Jorge Rodríguez ambos defensas y el portero que viene del Monterrey Cesar Ramos.

Realmente los Orlegis, no han sumado verdaderos refuerzos, andan más preocupados con sus broncas del patrón y con los FIFOS.

Eso si están las promociones de los pases rojinegros que están a 4 x 3. Como siempre la fiel se hará presente.

Próximo juego de preparación es el 14 de junio vs Tepatitlán en la Academia AGA.

Cruz Azul

Ya son muy conocidos los manejos turbios dentro de la directiva amafiada del Cruz Azul, increíblemente le dieron las gracias a Vicente Sánchez, para ellos piratearse a Nicolas Larcamon del Necaxa, ya era un secreto a voces que esto iba a suceder, aquí te dejo el $$$$$ que le dio Vicente al Cruz Azul.

4 Millones de Dólares por ser Campeón de la Concachampions.

1 Millón de Dólares por ser el mejor equipo de la Liga Mx.

1 Millón de Dólares por la Copa Intercontinental.

9.5 Millones de Dólares por obtener la participación al Mundial de Clubes 2029.

Un total de 15.5 Millones de Dólares.

Y así lo dejan ir, mal agradecidos.

Copa de Oro Concacaf

Grupo A: México, Costa Rica, Surinam, Republica Dominicana.

Grupo B: Canadá, Honduras, El Salvador, Curazao.

Grupo C: Panamá, Guatemala, Jamaica, Guadalupe.

Grupo D: Estados Unidos, Haití, Trinidad y Tobago, Arabia Saudita.

México vs Republica Dominicana. Junio 14 a las 8.15 pm

México vs Surinam. Junio 18 a las 8.00 pm.

México vs Costa Rica. Junio 22 a las 8.00 pm.

Mundial de Clubes

El tan esperado certamen esta por empezar, así serán los grupos:

Grupo “A”: Al-Ahly, Inter de Miami, Palmeiras, Porto.

Grupo “B”: Atlético de Madrid, Botafogo, PSG, Seattle Sounders.

Grupo “C”: Auckland City, Bayern M, Benfica, Boca Juniors.

Grupo “D”: Chelsea, Flamengo, ES Tunis, LAFC.

Grupo “E”: Inter, Monterrey, Urawa Reds, River Plate.

Grupo “F”: Fluminense, Dortmund, Mamelodi S., Ulsan Hyundai.

Grupo “G”: Al Ain, Juventus, Manchester City, Wydad AC.

Grupo “H”: Al Hilal, Pachuca, Real Madrid, Red Bull Salburg.

Países Participantes

Alemania: Bayer Múnich, Dortmund.

Arabia Saudita: Al Hilal.

Argentina: Boca Juniors, River Plate.

Austria: F.C. Salzburg.

Brasil: Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras.

Corea del Sur: Ulsan Hyundai.

Egipto: Al-Ahly.

Emiratos Árabes: Al Ain.

España: Atlético de Madrid, Real Madrid.

Estados Unidos: Inter de Miami, Seattle Sounders, LAFC.

Francia: Paris Saint Germain.

Inglaterra: Chelsea, Manchester City.

Italia: Inter de Milán, Juventus.

Japón: Urawa Red D.

Marruecos: Wydad A.C.

México: Monterrey, Pachuca.

Nueva Zelanda: Auckland City.

Portugal: Benfica, F.C. Porto.

Túnez: Es Tunis.

1ª Jornada

Sábado 14 de Junio

Al-Ahly vs Inter de Miami 6.00 pm

Domingo 15 de Junio

Bayern M vs Auckland City 10.00 am, PSG vs Atlético de Madrid 1.00 pm, Palmeiras vs Porto 4.00 pm, Botafogo vs Seattle Sounders 8.00 pm.

Estadios Participantes

Mercedes-Benz : Atlanta, Georgia. Capacidad: 75,000.

Bank Of América: Charlotte, Carolina del Nte. Capacidad: 75,000.

TQL: Cincinnati, Ohio. Capacidad: 26,000.

Rose Bowl: Pasadena, California. Capacidad: 88,500.

Hard Rock: Miami Gradens, Florida. Capacidad: 65.000.

Geodis Park: Nashville, Tennessee. Capacidad: 30,000.

MetLife: East Rutherford, Nueva York. Capacidad: 82,500.

Camping World: Orlando, Florida. Capacidad: 65,000.

Inter & Co.: Orlando, Florida. Capacidad: 25,000.

Lincoln Financial Field: Filadelfia, Pensilvania. Capacidad: 69,000.

Lumen Field: Seattle, Washington. Capacidad: 69,000.

Audi Field: Washington, D.C. Capacidad: 20,000.

La buena noticia para este torneo, es que Televisa promete que pasara por TV abierta todo el certamen.

Número de Campeonatos Ganados en el Futbol Español “La Liga”

Real Madrid. 36 Campeonatos de Liga.

Barcelona. 28

Atlético de Madrid. 11

Athletic Club. 8

Valencia F.C. 6

Real Sociedad. 2

Real Club de la Coruña. 1

Sevilla F.C. 1

Real Betis. 1

Campeones de las Principales Ligas Europeas del 2025

Inglaterra: Liverpool F.C.

España: F.C. Barcelona.

Alemania: Bayern Múnich.

Francia: Paris Saint Germain F.C.

Portugal: Sporting de Lisboa.

Países Bajos: PSV Eindhoven.

Italia: Napoli.

Turquía: Galasataray.

Rusia: FK Krasnodar.

Grecia: Olympiacos El Pireo.

Suiza: FC Basilea.

República Checa: SK Slavia Praga.

Serbia: Estrella Roja de Belgrado.

Escocia: Celtic FC.

Rumania: FCSB.

Hungría: Kisvarda FC.

Eslovaquia: Slovan Bratislava.

Eslovenia: NK Olimpija

Bulgaria: Ludogorets Razgrad.

Irlanda del Norte: Linfield FC.

Campeones de Goleo de las Principales Ligas Europeas del 2025

La Liga – España. Kylian Mbappe Real Madrid 31 Goles.

Ligue 1 – Francia. Ousmane Dembele PSG 21 Goles.

Bundesliga – Alemania. Harry Kane Bayern Múnich 26 Goles.

Serie A – Italia. Mateo Retegui Atalanta 25 Goles.

Premier League – Inglaterra. Mohamed Salah Liverpool 29 Goles.

Champions League. Alemania – Dortmund, Serhou Guirassy 13 Goles.

Liga Europa. Grecia – Olympiacos, Ayoub El Kaabi 7 Goles.

Y que siga rodando, el balón.