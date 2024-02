Sensei Rojinegro

Arrancó la Copa de Campeones de la Concacaf, Monterrey fue a Guatemala y le dio un paseo al Comunicaciones, con un contundente 4 a 1, ahora en casa terminarán su obra, los aficionados del Monterrey que acompañaron a su equipo armaron bronca, estos seguidores no entienden y no aprendieron lo que les sucedió en Torreón. El campeón del futbol mexicano fue a Nicaragua y pierde 2 a 1 con el Real Estelí llevándolo a su mejor cuadro, el América no pudo y ahora tiene que ganar en casa, esto nos demuestra que no hay equipos chicos, esperemos que las Águilas aprendieran la lección. Toluca se presenta en Costa Rica contra el Herediano y saca un triunfo apretado, pero al fin ganó por 2 a 1, Guadalajara con una gran actuación del "gringo" Cade Cowell que por fin apareció, se trae un contundente y parece que definitivo 3 a 1 ganándole al Forge F.C. de Canadá, donde también por fin debuta “el españolito", Oscar Whalley. Los Tigres rescatan un agónico empate en los últimos minutos de Vancouver en donde los Whitecaps les sacaron un buen susto, apareció su hombre gol Gignac y deja todo para la vuelta.

Los juegos de regreso son esta semana con el Chivas vs Forge el martes 13, el miércoles 14 Tigres vs Whitecaps y América por la revancha contra Real Estelí, el jueves 15 Toluca vs Herediano y Rayados vs Comunicaciones.

En el partido pendiente de la Jornada 2, en el duelo de hermanos, Pachuca derrota 3 a 2 al León, Pachuca acertó a reforzar a su equipo con dos excelentes jugadores del extranjero, Salomón Rondón Venezolano de 34 años con un recorrido en Europa y Argentina y Oussama Idrissi de 27 años originario de Holanda y nacionalizado marroquí. Cuando se gasta en este tipo de jugadores de calidad vale la pena el dinero invertido, no que otros buscan extranjeros de a peso, saludos a Orlegi.

Viendo como el vecino, prácticamente tiene vendido todo su aforo para este campeonato, la verdad da envidia de la buena, una gran parte fue la atinada llegada del Javier Hernández, aunque no ha jugado y la verdad quien sabe cuándo lo hará, el golpe mediático fue un éxito. Parece que para el juego del miércoles 14 contra los Pumas, Orlegi piensa abrir una parte del segundo piso del Estadio Jalisco, me imagino a modo de prueba, aquí va ser muy importante los precios que piensan poner, se sabe que es un negocio, pero mucho ayudaría que sean accesibles, en los juegos que van del rojinegro de local, me ha llamado mucho la atención que a pesar de los horarios que han sido diferentes, ha habido un gran asistencias de niños al estadio, y es ahí donde se debe poner mucha atención para los futuros seguidores del equipo.

Es increíble pero es el Atlas, perder con el colero general que no había ganado, con una actitud displicente de los jugadores y una dirección técnica perdida que hace cambio de montón sin analizarlos, varios jugadores que ya no quieren estar y menos jugar como Anderson Santamaria que se hace expulsar a lo tonto dejando al equipo disminuido cuando el marcador estaba empatado a cero goles, hay otros jugadores como Rocha que ya no se entregan como antes, así como jugadores que se tironean a cada rato por una deficiente preparación física, esto hay que agradecérselo a los Orlegis que no reforzaron al equipo, al revés lo desmantelaron poco a poco, para ellos fue suficiente el Bi y ahora les vale un pepino el rojinegro, que bueno que no hay descenso porque para ya va el equipo y con posibilidades de pagar multa que se la tienen bien merecida. Para mí solo se salvan Camilo y el Rayo Fulgencio. Va ser un torneo de sufrimientos y corajes, la verdad la afición y la fiel se está hartando.

La jornada continua con el Xolos contra Tijuana empatando a 1, haciendo otra vez su show el piojo Herrera, Necaxa les saca el empate a los diablos en los últimos minutos con una feria de goles terminando empatados a 3 goles, Las Chivas siguen enrrachadas y le ganan a los Bravos 2 a 1 y están escalando a los primeros lugares. León pierde en casa con polémico penal al minuto 98 y pierden a Guardado por una lesión. Cruz Azul frena al San Luis y lo derrota 3 a 0 y se instala en la cuarta posición. Monterrey llevaba muy tranquilo un tres a cero, se confió y Pachuca casi lo alcanza, terminan 3 a 2. Santos cae en casa contra Tigres tres a cero, y corren a su técnico Pablo Repetto. Los Pumas también golean 3 a cero al Puebla. La tabla de posiciones esta apretada con 4 equipos con 14 puntos: Monterrey, América, Tigres y los Tigres, con 13 puntos la Maquina, Pachuca con 12 puntos, Pumas y las Chivas con 11 puntos. De Ahí para abajo viene la pedacera.

En España, los Merengues dieron un paso muy importante al campeonato al vencer a su inmediato perseguidor el hasta ese juego, sorprendente Girona ahora se separan de ellos por 5 puntos, Barcelona ya se está quedando atrás.

También esta semana se reanuda la Champions, con juegos interesantes como el Leipzig vs Real Madrid y Kobenhavn vs Manchester City el martes 13, Lazio vs Bayer y el PSG vs Real Sociedad el miércoles 14.

Y que siga rodando el balón.