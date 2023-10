Sensei Rojinegro

Buen juego de la selección contra Alemania, como siempre se ha dicho jugar con buenos equipos te deja mejor enseñanza y te exige más que jugar con equipos moleros, creo que en general dejo buen sabor de boca ese juego, según mi punto de vista es darles juego a las nuevas generaciones y apostar por el futuro. Viene en noviembre los juegos contra Honduras en la liga de naciones que dará lugar a la Copa América en los Estados Unidos.

Es una tristeza en lo que está acabando el rojinegro, se veía venir después que en este torneo prácticamente destriparon al equipo, con las salidas de Quiñones, Furch, Barbosa y Ozziel, nunca fueron llenadas con elementos de calidad, realmente se desconoce qué es lo que quiere Orlegi.

El futuro es muy negro, el Malayo ya se vio que es un Malazo, no tiene ni la remota idea y no sabe dirigir un equipo, si fue campeón, pero en una liga de 2 pesos, aquí ya dio lo que tenía que dar, el equipo se rompió internamente hay un muy mal ambiente en el interior con jugadores de los lideres, que no se hablan y obvio esto repercute en el campo, se necesita una gran sacudida por que el bi campeonato ya quedo atrás. Hay jugadores que ya no pueden dar más; Jeremy Márquez, Robles, Trejo de los canteranos y de los supuestos refuerzos Solari, Manotas no aportan nada, Caicedo, Mudo Aguirre y Mateo García no han dado el estirón, Santamaria ya debe salir. Se oye el rumor muy fuerte que Camilo Vargas ya está arreglado con el Cruz Azul.

Señores de Orlegi la afición y la fiel se cansa, se necesita reforzar este equipo con jugadores de calidad como Zapata, en Santos han tenido el acierto con jugadores como Harold Preciado, Juan Brunetta y Matheus Doria de este tipo de jugadores son los que el Atlas requiere, el viernes debuto un chamaco de apellido Larios, los pocos minutos que estuvo en la cancha se vio un jugador con hambre y entrega, de esos canteranos son los que se necesitan, de que sirve tener una instalaciones de primer mundo cuando se tiene un equipo tan pobre, ojala de verdad hagan algo por este muy querido equipo. A pesar de la reducción del aforo al 50% del estadio jalisco y los altos precios de entrada, la afición y la fiel no ha dejado de asistir.

El otro cuadro de casa, revivió con el triunfo del clásico y está escalando lugares para meterse a la liguilla, saco un buen triunfo contra el puebla con un golazo de Ronaldo Cisneros, la decisión de la directiva de reincorporar a las frutas podridas, creo que fue por las presiones y reglamentaciones de la FIFA, ojala su directiva se mantenga y los deje fuera del primer equipo, realmente no los necesitan y para mi punto de vista deberán salir del equipo porque son una mala imagen para esa institución, uno de ellos creo que ya perdió su lugar en la selección por ese tipo de detalles, pero él se lo gano solito, Uds. ya saben quién es y si no, se apellida Vega.

América va con gran paso para terminar como líder, Tigres viene cerrando fuerte y lo más seguro es que amarre el 2do lugar, los lugares restantes para pasar directos van a estar muy apretados, hasta ahorita la gran decepción es el cuadro de Monterrey ya que no han dado el estirón y siempre han apostado con la idea que todo es a base de billetes y no les ha venido resultando.

En la liga de expansión faltan por jugarse 2 jornadas, ahí sigue el formato igual. Zacatecas, los Leones Negros, Cancún y Atlante vienen fuerte, La Paz se desinfló un poco al igual que el Tepatitlán. Hay una propuesta muy interesante con la U de G, donde un grupo de inversionistas canadiense quieren ser socios del equipo con la finalidad de comprar una franquicia de primera división, ojalá se cristalice esto. Y por otro lado está la planeación del próximo torneo de esta liga para 2024, donde serian equipos sub 23 de la primera división más lo que se quieran quedar de los actuales, con la posibilidad de reactivar el tan esperado ascenso.

Y que siga rodando el balón.