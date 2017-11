Semifinal: desafío entre novilleros

Domingo 26 de noviembre de 2017. La Temporada Chica llega a la etapa de Semifinal, en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, con una entrada de menos de un cuarto de plaza. A las cuatro de la tarde con 10 minutos, la banda de música tocó “Guadalajara”.

Los novillos de la ganadería de La Playa no pusieron su parte. Descastados, peligrosos, pero no por bravura, y aunque en general estaban bien presentados, tres de ellos tenían cornamentas paliabiertas o acucharadas, que no son las más bellas ciertamente, y fueron tibios al caballo. El hambre mostrada por los novilleros, emocionó.

José María Pastor, oriundo de Aguascalientes, es un novillero que tiene sitio y seguridad en sus formas. Tuvo un duelo de quites con Iván Hernández y puso las banderillas alzándose sobre la cara del novillo. Sin embargo, a pesar de que intentó con tandas de derechazos y naturales, el novillo no embestía y culminó con estocada caída, quedándose con las manos vacías.

Iván Hernández, hidrocálido también, no tuvo suerte con un novillo peligroso que por poco prende de la cara a un subalterno que alcanzó a resguardarse detrás del burladero. En todos los pases el novillo regresaba buscando al novillero. No lo encontró por fortuna. Luego de dos pinchazos con la espada, y de dos avisos, tuvo que descabellar.

Francisco Martínez, nacido en Celaya, mostró cualidades frente al novillo de mejores hechuras del encierro, un cárdeno oscuro al que recibió de rodillas con larga cambiada y fue ovacionado al poner las banderillas. Este novillo, también peligroso, casi lo coge en un molinete y luego, al tropezar, se salvó de milagro. Pinchó con la espada, y después con buena estocada cayó el novillo, recibiendo ovación el novillero.

Arturo de Alba, el tapatío, recibió con un farol de rodillas a un novillo que daba de brincos con las manos por delante. Le aplicaron puya excesiva y tal vez por ello el novillo acometió en una tanda de derechazos con temple, la única de la tarde.

Intentó varios pases, toreó por redondo y trazó un par de manoletinas no muy limpias. Pero mató bien, después de un pinchazo, con una estocada que el juez premió con la única oreja de la tarde, concedida por petición mayoritaria del público.

Rafael Soriano, de Zacatecas, un jovencito que sorprendió con un “par monumental” de banderillas, girando en el aire 360 grados para caer en la arena, de pie, y sin perder la cara del novillo, volvió a girar medio cuerpo para clavar las banderillas de violín, con un grado de dificultad y de belleza que emocionó a todos. Le tocó el peor de los novillos, al que pinchó varias veces y mató con bajonazo ante el silencio del público.

Ricardo de Santiago, de San Luis Potosí, en un arranque de valentía para superar a sus adversarios, recibió a porta gayola y se expuso de más al ser corneado dos veces por el novillo. Destacó con una media verónica bien lograda, pero pinchó y luego de recibir un aviso tuvo que descabellar.

Mi admiración para todos los novilleros. Luis Spota dejó escrito en su novela “Más cornadas da el hambre”, que para ser torero se debe tener mucha hambre y mucha afición. Los novilleros se arriesgan muchísimo, seguros de que al final vendrá la recompensa. Pero eso sólo se logra con constancia y con paciencia. Ellos tienen que pasar por la penumbra y la penuria, para disfrutar después de la luz y la abundancia. No todos los logran. La Final es el próximo domingo entre los dos triunfadores de ayer.