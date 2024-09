Se viene el Clásico Tapatío

De las cosas que arrojó la décima fecha, e iniciando la semana previa al Clásico Tapatío, al Guadalajara le volvió a pasar. Ante otro de los presuntos candidatos al título, las Chivas no sólo le compitieron al Monterrey, lo superaron, por momentos ampliamente, tomaron la ventaja en el marcador, jugando bien, pero no pudieron ganar.

A partir de la polémica acción al minuto 8 en la que desde el VAR Luis Enrique Santander (Armando Archundia; no hay que hacer cosas buenas que parecen malas) le sugiere al árbitro Rafael López Valle que vaya al monitor para revisar la jugada, que a la postre se determinó anular el gol de Lucas Ocampos, el Rebaño controló el partido y al rival.

Pero a dos minutos del final, por no saber liquidar el encuentro, se produce un error del “Tala” Rangel que capitaliza el “Tecatito” Corona para igualar los cartones.

Resultado doloroso y con sabor a derrota para los rojiblancos.

Mención aparte para Roberto Alvarado, quien está atravesando por un extraordinario momento.

Cuando se comenta sobre los candidatos a campeón, al Monterrey, por su gran plantel se le menciona en automático, pero por su funcionamiento y en ocasiones por sus resultados, los Rayados no dan la impresión de ser un equipo poderoso.

Al Clásico Tapatío el Guadalajara llega con ese mal sabor de que le puede competir a cualquiera, pero que a los “gallones” no les puede ganar; que su techo futbolístico le ha permitido vencer a los conjuntos que no son protagonistas al título: el Atlas está en ese rango.

Los rojinegros, luego de un buen arranque, después de la derrota ante el América en la fecha doble, se desmoronaron, sucumbieron ante el Querétaro y fueron goleados y bailados por el Toluca.

Los Zorros visitarán el Estadio AKRON con tres derrotas consecutivas y con un panorama poco prometedor, aunque ya sabemos que en los Clásicos cualquier cosa puede pasar.

Estadios mayoritariamente con paupérrimas asistencias, y arbitrajes calamitosos, siguen siendo tendencia en el campeonato.

Otra jornada en la que los silbantes se despacharon con la “cuchara grande” al momento de adicionar minutos.

Valdría la pena que la comisión de arbitraje explicara cuáles son los criterios que siguen para determinar los minutos que se agregan, porque hay casos como el partido Tigres contra León al que se le agregaron 18 minutos sumando los dos tiempos, en los que no se encuentran argumentos para justificar el tiempo añadido.

Así mismo deberían de buscar la manera de hacer más expedita la aplicación del VAR, cada consulta y mas si hay vectores de por medio, son “mas largas que la cuaresma” y por consecuencia los partidos también.

El Cruz Azul está jugando muy bien, se mantiene como líder. Viniendo de atrás y aprovechando la expulsión de Sergio Barreto al inicio del segundo tiempo derrotó al Pachuca. Mas de algún ansioso ya quiere darle el título a los Cementeros, “calma y nos amanecemos” porque aún falta mucho trecho, aunque sin duda la parcialidad azul tiene motivos para ilusionarse.

El bicampeón América fue a Columbus y derrotó al Crew en el partido Campeones Cup. Por tratarse de las Águilas de inmediato estalló la polémica de que si es título oficial o no lo es. Para efectos del caso, si hay de por medio un trofeo es mejor ganarlo que perderlo.Y que los demás se hagan bolas.

Para el partido de la Liga MX, a André Jardine se le ocurrió experimentar con un planteamiento táctico inédito, so pretexto de dosificar la carga física de sus jugadores; el experimento falló y a la hora buena. En el segundo tiempo cuando normalizó al equipo, mejoró ostensiblemente, pero no le alcanzó. Los Pumas con solitaria anotación del peruano Piero Quispe vencieron al América y no sólo eso, en este momento las Águilas no están ni siquiera en zona de Play-In, pero eso sÍ, tienen un nuevo y bonito trofeo en sus vitrinas.