Se impone Puello y dirigirá 32 años la CBPC

Si como reza el tango “20 años no es nada”, al parecer para la mayoría de los que tienen a su cargo las decisiones fundamentales en la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC), 28 anualidades son poca cosa, y aunque no se sabe y quizá será difícil llegue a conocerse cuáles fueron los opacos acuerdos a los que debieron llegar a cambio de permitirlo, los jerarcas que votan decidieron aceptar la enésima reelección del sempiterno Juan Francisco Puello Herrera como Comisionado de la máxima organización beisbolera profesional del caribe, conformada por las Ligas de béisbol invernal con equipos profesionales en Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y México.

Hemos de recordar que las semanas y días previos a la Asamblea celebrada el 14 de mayo en el Museo Portorriqueño del Deporte, ubicado en la localidad de Guaynabo, Puerto Rico, fue notorio el rechazo que Juan Puello recibió en cuanto a su reelección por parte de la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga de República Dominicana, ya que al menos en el caso de la organización beisbolera invernal mexicana existía un acuerdo muy claro y sólido de forma unánime de los equipos que la conforman en rechazar la enésima reelección del dominicano y se sabía también que solamente contaba con el respaldo de las organizaciones invernales de Venezuela y Puerto Rico. Algo extraño debió ocurrir previo o durante la elección.

Lo cierto es que no conforme con haber estado ya casi 30 años al frente de la CBPC, contra lo que quizá erróneamente se esperaba acorde a las señales que previamente aparecieron en cuanto a que Puello Herrera no conseguiría reelegirse al haber generado un ambiente inapropiado por lo longevo de su permanencia como mandamás y no contar con al menos tres votos de los cuatro posibles correspondientes a las Ligas profesionales de béisbol que la integran, el habilidoso y colmilludo ejecutivo dominicano mostró su capacidad para vencer obstáculos y doblegar rivales, logrando la reelección y por ende el derecho a presidir por cuatro largos años más las tareas de la Confederación caribeña del Deporte Rey, por lo que en tanto no surja algún impedimento posterior de orden físico o decida retirarse antes de cumplir el periodo para el que fue reelecto -que podría quizá haber sido parte del oscuro acuerdo- completará al menos la friolera de 32 años al frente de ella.

Lo cierto es que, venciendo la inicial resistencia mostrada por sus justificados detractores, Juan Francisco Puello Herrera se ha aferrado al poder en la CBPC y estará peor que Don Porfirio Díaz, en alusión a la larga etapa (30 años) en que estuvo al frente de la Presidencia de México, pudiendo ser señalado como émulo de otros dirigentes deportivos que se enraizaron inadecuadamente a cargo de organizaciones internacionales en diversas disciplinas del deporte y terminaron mal, como el caso del suizo Joshep Blatter quien a pesar que sólo estuvo 18 años presidiendo la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), culminó abruptamente su gestión por severo escándalo habiendo sucedido en el cargo al brasileño Joao Havelange, quien solamente estuvo presidiendo la máxima organización futbolera mundial por 24 años, y el mexicano Mario Vázquez Raña, quien por más de 40 años tuteló el deporte olímpico en México y en el mundo, tan sólo por citar a algunos.

Era muy importante el renuevo en la dirigencia de la CBPC, es lamentable se haya permitido la permanencia de Juan Puello y ahora solo queda esperar que al tiempo pueda observarse que algún beneficio quizá podrá traer al béisbol latinoamericano su incomodante larga permanencia y algo positivo resulte tras que quienes justamente lo rechazaban hayan cedido y propiciasen su infausta reelección. En el colmo de la desfachatez, el longevo comisionado, comentó que es tiempo de un relevo en la CBPC por lo que éste será su último periodo. Menos mal que no quería más.

