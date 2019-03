Se cambian abrazos por resultados

Nada halagador para un Gobierno que cumple 100 días resulta que una de las notas más importantes que las que amanece el país sea que 19 personas fueron secuestradas mientras viajaban a bordo de un autobús foráneo, en la carretera San Fernando-Reynosa, en Tamaulipas. Sí, San Fernando otra vez.

Inevitablemente, al leer las líneas vuelven a la mente los 72 migrantes que hace más de ocho años y medio, en aquel municipio norteño fueron secuestrados y masacrados por al menos ocho hombres integrantes del grupo criminal Los Zetas. Los migrantes indocumentados, originarios de Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala y Brasil, viajaban con rumbo a la frontera con Estados Unidos, cuando fueron víctimas de una de las peores tragedias y violaciones de derechos humanos en nuestro país.

De acuerdo con notas periodísticas, tan sólo en la jornada del domingo, 34 personas fueron asesinadas en hechos violentos, principalmente en los estados de San Luis Potosí, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Guanajuato, la Ciudad y el Estado de México y nada menos que Jalisco.

Es urgente que los resultados del combate a la inseguridad permeen en todos los ámbitos en los que la delincuencia tiene azotada a la población; que la paz llegue a todas aquellas personas que ha visto quebrantar su patrimonio o a su familia; pero sobre todo, que la justicia se garantice a todas y todos sin distinción.

Me preocupa que en estos cien días no tengamos claro que es lo que se ha hecho para frenar y revertir delitos tan graves y lacerantes como la desaparición de personas. Que todas las esperanzas estén puestas en el inicio de operaciones de la Guardia Nacional cuando se supone que ya hay miles de efectivos de las fuerzas federales desplegados por el país.

Los abrazos llegaron pero no las cifras nos dicen que no precisamente ha sido a cambio de balazos. Mientras los políticos simulan reconciliaciones y pretenden enviar una señal de borrón y cuenta nueva con un abrazo forzado arriba de un templete, en México y en Jalisco la situación de violencia no para.

Precisamente en nuestro Estado, el domingo siete cuerpos, entre ellos el de una mujer, fueron localizados con signos de tortura en el municipio de San Diego de Alejandría. Un día después de la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador y un día antes de que el Gobierno de Jalisco anunciara que en los tres meses de la administración se ha logrado una tendencia a la baja en delitos como robo a vehículos, robo a casa habitación y robo a cuentahabientes y que se ha revertido la composición del uso de la violencia en esos delitos patrimoniales.

Quienes toman las decisiones y administran el poder aseguran que están en el camino correcto. Piden paciencia, apoyo de las y los ciudadanos. ¿Cuánto más?