Salgado Macedonio y machismo 4T

Si algo ha dejado claro el presidente López Obrador a lo largo de estos dos años de ejercicio del poder es que el tema de género le incomoda. No es que lo tenga sin cuidado, es que no sabe cómo abordarlo, cómo avanzar en una agenda en la que no cree y no comparte. Después de cada declaración o discurso en torno a los temas de género siempre viene el matiz, el sí, pero no, el regateo. En el famoso decálogo, presentado en febrero del año pasado en el que dijo, entre otras barbaridades, que la violencia de género era un anacronismo, quedó claro lo anacrónico de su visión sobre el tema.

Es cierto, nunca había habido un gabinete con tantas mujeres, pero éstas no están en las decisiones que toma el presidente, como demostró el estudio de Luis Estada sobre la presencia de las mujeres en las conferencias de prensa mañaneras. Dice estar contra la violencia a las mujeres, pero deja sin presupuesto a las dependencias encargadas de combatirla. Pero ninguno de los discursos y regateos al feminismo y la política de género ha resultado tan insultante para las mujeres como la designación de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Primero, porque todos en el partido y fuera de él saben que esas decisiones las toma el presidente, comenzando por Mario Delgado, presidente de Morena, quien ya fue víctima de una de estas falsas encuestas; segundo, porque de acuerdo con las declaraciones del mismo presidente de Morena, el partido minimiza las denuncias y antepone el tema jurídico a los dichos y derechos de las víctimas, cuando de sobra sabemos que en México, y particularmente en estados como Guerrero, el sistema de justicia protege a los agresores y criminaliza a las mujeres. No es especulación, quien fuera el fiscal del caso acusó al entonces procurador de encubrir al agresor.

Salgado Macedonio es la expresión más acabada del machismo mexicano. Es el mismo que cuando se instaló el horario de verano en México argumentó en la tribuna de la Cámara de Diputados que estaba en contra porque afectaba “el mañanero”; el mismo que cuando se discutía la elección de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, no tuvo más argumento que decir que si ganaba Puebla tendría “primer damo”.

Pero el mismo presidente que es capaz de quemar en la hoguera de las mañaneras y tildar de corrupto sin mediar juicio de por medio a cualquier “enemigo” -político, empresario, activista o periodista- que cuestione sus decisiones o las acciones de la autodenominada Cuarta Transformación, se vuelve sordo ante señalamientos no de una sino de dos víctimas de violación de parte del senador morenista. Este es el machismo 4T.

