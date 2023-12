Sale caro el capricho a Samuel

No deja de sorprender lo que ocurre en Nuevo León en torno al gobernador Samuel García, y todo el conflicto que se ha suscitado respecto a su no menos sorpresiva decisión de registrarse como candidato a la presidencia de la República por el Partido Movimiento Ciudadano.

Ahora que si se observa con detenimiento el desarrollo de esta trama, tendremos que concluir que no poco de lo que se ha generado es resultado de una serie de malas decisiones de quien es el joven gobernador del estado de Nuevo León.

Samuel ha exhibido un poder autodestructivo que tendríamos que lamentar tratándose de un joven que subía como la espuma en simpatías y que prácticamente dinamitó su entorno a causa de su testarudez, su inmadurez política y su falta de habilidad para gobernar.

Y todo lo anterior se puede corroborar con sus acciones, dado que siendo un negociador nato, decidió gobernar de manera unipersonal; se peleó con los diputados de oposición y cerró cualquier posibilidad de diálogo. Incluso se llegó a la confrontación; se le acusó de otras prácticas graves que los legisladores denunciaron y llegado a ese punto ya no hubo retorno.

Cuando García solicitó licencia para ausentarse del cargo para ir a la precampaña, los diputados ofendidos encontraron la manera de tomar venganza. Le autorizaron la licencia pero impusieron la ley.

En sus abruptas formas, Samuel cometió pecados muy graves, dignos de todo lo que critica y reprocha a los partidos políticos que hace mucho cruzaron el umbral de la mayoría de edad.

La disputa por quién será el gobernador interino en Nuevo León durante su ausencia para aventurarse a la precampaña, escaló en los últimos días.

García pretendía dejar en su lugar de manera interina a Javier Navarro, secretario general de Gobierno, y suspendió la campaña presidencial tres días para tratar de afianzarlo, pero todo se salió de control.

El pasado miércoles 29 de noviembre, se llevó a cabo la sesión en el Congreso de Nuevo León para dar trámite a la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino del Estado, sin embargo, a minutos de reanudarse la sesión para llevar al pleno el informe, un grupo de personas irrumpió en el Congreso impidiendo se llevaran a cabo las labores legislativas, incluso se tuvo que lanzar gas extintor en el interior del salón de sesiones ante un llamado de orden, obligando a pausar la sesión.

Mauro Guerra, presidente del Congreso local, solicitó respaldo de la Policía Ministerial. Un contingente de esta fuerza ingresó al recinto y creó una barrera humana para proteger el área de la Mesa Directiva.

Por su parte, Nancy Olguín del PAN continuó la lectura del dictamen casi a viva voz para nombrar a Luis Enrique Orozco como gobernador interino, quien obtuvo 25 votos a favor y fue convocado rápidamente para prestar juramento, dado que ya se encontraba en el recinto.

La situación sobre el altercado ha recibido varias críticas, miembros del PRI y PAN aseguran y han comprobado que las personas que ingresaron en el congreso se trata de mismos emecistas quienes querían evitar que la sesión sobre el nombramiento al nuevo gobernador interino se llevara a cabo.

Ante las acusaciones, el candidato a la presidencia por MC afirmó que lo que sucedió fue planeado por el PRI y PAN, asegurando que ya logró desplazar a Xóchitl Gálvez al tercer lugar en las preferencias electorales, hecho por el que los líderes de dichos partidos “están desatados”.

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador también se pronunció ante estos hechos y salió a la defensa de Samuel García, expresando que hay muchas personas en contra del candidato de MC debido a que no quiso unirse al PAN y PRI.

“Hay mucho coraje, enojo, en contra de Samuel, porque los que apoyan a otra candidata y un sector del conservadurismo se piensan dueños de la clase media”, acotó.

A partir de entonces, se han sucedido situaciones adversas a Samuel García.

Recientemente, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) le ha instruido retirar seis anuncios publicitarios en los que se presenta como aspirante a la presidencia, ya que se identificó que estos anuncios contenían una promoción personalizada mientras aún ostentaba el cargo de gobernador de Nuevo León.

En respuesta a esta medida, el PAN, PRI y PRD han presentado una denuncia por el uso inapropiado de la difusión publicitaria en contra de Movimiento Ciudadano y Samuel García. Argumentan que la difusión de la promoción personalizada del gobernador de Nuevo León viola los propósitos de la prerrogativa a la que tienen acceso los partidos políticos.

El PRD por su parte, presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que sea cancelado el registro de Samuel García como precandidato único a la presidencia por Movimiento Ciudadano, pues argumentó que el emecista cometió violaciones a la Constitución.

La queja ante la unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE es por uso indebido de recursos públicos, debido a “la evidente transgresión a los principios de neutralidad, imparcialidad, equidad en la contienda y por hacer uso indebido de recursos públicos”.

Además, este viernes, un juez ordenó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, no podrá dejar el cargo por licencia hasta que se resuelva la designación del Gobernador Interino en el Congreso local.

El asunto es que García había solicitado la licencia debido a que la Constitución señala que, para ser elegible a la Presidencia, debe separarse de la Gubernatura desde seis meses antes de las elecciones y en ese contexto, la licencia debería entrar en vigor este sábado, toda vez que los comicios para votar al próximo presidente de la República se llevarán a cabo el 2 de junio de 2024.

Ahora bien, hay que ser serios en este asunto. Estos temas no se resuelven en las redes sociales para eso está la ley, y Samuel no puede llamarse “engañado” porque las leyes no se aplican a “contentillo”. Su pecado fue creer que su poder era supremo y que podía gobernar a capricho y no habría consecuencias.

Hoy ya se dio cuenta que sí necesitaba al Congreso y si no quiere que le impongan un gobernador interino, su mejor opción parece ser permanecer en su cargo y cumplir el periodo como gobernador para el cual fue elegido. Aunque ya se verá hasta dónde es capaz de estirar la liga.

Al final del día se informó que un juez de lo laboral de la Ciudad de México, otorgó una suspensión definitiva para que se revoque el nombramiento del gobernador interino y pide que se nombre a otro por unanimidad, más habrá que señalar que el tema seguirá en total turbiedad ya que hay la severa polémica legal sobre la capacidad de las autoridades judiciales a las cuáles corresponda la decisión, y que se cree por los expertos, son a las de índole electoral, de ahí que no se augure que terminarán los problemas para Nuevo León.