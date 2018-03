“Me gusta decir que nací con un gis en una mano y, en la otra, un libro, un cuaderno y un lápiz. Así englobo tres de mis pasiones: el aula, leer y escribir (no pude encimar las palabras; no hay una preferencia, la pasión se acomoda en primer lugar en esas tres actividades).

El 16 de junio cumpliré 70 años. Solamente 18 de ellos viví en mi amada ciudad natal: Colima. Cuando recién cumplí ocho años murió mi padre; mi madre, con un problema visual severo (no veía a más de unos cuantos centímetros de ella) leía mucho y se hizo cargo de la empresa familiar, además de educar a 10 hijos que, en ese 1956, tenían de 17 a 2 años.

Como ella debía trabajar muchas horas, yo me dediqué a “beber” la biblioteca de mi padre. Acabé cuando tenía 15 años, época en la que cursé el bachillerato y… descubrí su biblioteca. En esos dos años leí mucho; no tanto como en el tercer año que me quedé en Colima porque mi madre no permitió que viniera a Guadalajara, decía que estaba muy joven todavía, que esperara a cumplir 18 años. Entonces sí pasaba todo el día allá. Por supuesto no leí todos los libros; pero, sí los que más me interesaron.

Por fin llegué a la Facultad de Filosofía y Letras; durante esos cuatro años impartí clases en una secundaria; ¿ergo? me enamoré del aula.

Y seguí leyendo con la guía de admirados mentores: Ernesto Flores, Arturo Rivas Sainz, Adalberto Navarro Sánchez (quien publicó en su revista “Et caetera” unos de mis textos), Jürgen Bross y Werner Lühmann. El Dr. Lühmann me asesoró cuando quise estudiar un posgrado en Würzburg, Alemania, con una línea de investigación en cuentos de hadas y sagas. Tres años después regresé a Guadalajara, me casé (tengo dos hijos varones, más seis adorados nietos). Y seguí en el aula.

En 1997 consideré que tenía un hueco en lecturas actuales y cursé una segunda Maestría, ahora en Literaturas del Siglo XX; por supuesto, en mi Alma Mater, de quien soy fidelísima: la Universidad de Guadalajara. Luego, me dije: “ya estás ‘enfilada’ en la vida de estudiante; tus hijos van por su camino. Prosigue el tuyo”; así que obtuve el doctorado mexicano a los 55 años, con el tema de la metaliteratura en Gustavo Sainz.

En 2008 convertí en libro mi tesis de la segunda maestría, la envié al Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, y ganó el premio de publicación: “El mundo animálico de Guadalupe Dueñas”. También ganó otra publicación un libro de ensayos: “Asimismo I”; convocatoria del Sindicato de profesores de la Universidad de Guadalajara.

Por ahí hay premios de publicación en libros y revistas nacionales e internacionales.

También dicto conferencias en congresos acá y allá.

Como que mi amor por el aula se reflejó tanto que lo han recompensado dos veces con el premio de la Profesora del año; y en 2015, con la honrosa presea al Mérito académico, Enrique Díaz de León.

Durante 20 años he asistido a un taller literario (La Mesa Literaria); hemos publicado 15 libros; más los individuales. Confieso mi regusto por escribir cuento.

Actualmente preparo la tesis acerca de Gustavo Sainz para su publicación; el libro se llama: “Gustavo Sainz, un sastre generoso” (por aquello de que compartió las costuras de la hechura de varias novelas).

Los últimos 27 años he impartido clases en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. ¿Qué hace una literata ahí? Pues lo que me gusta: preparar estudiantes en la maravilla de la investigación, de la escritura de artículos científicos, protocolos de tesis de maestría y doctorado en Ciencias. Sin embargo, también visitaba “mi oasis”; fundadora del Centro Universitario de Tonalá, de 2012 a 2017 guie talleres de Literatura, y Producción de textos literarios y científicos, en una novísima carrera: Estudios Liberales.

Aunque ya pude haberme jubilado, no quiero; me imanta la querencia por el aula y sus ocupantes. Aprendo tanto como ellos de mis seminarios. Disfruto buscar tiempo, entre algoritmos y modelos computacionales, para escribir mis textos de ficción, o ensayos literarios.

“Y seguiré hasta que mi cuerpo aguante”.