Rufianes, granujas y pillos, perfiles de aspirantes de Morena a gubernaturas

Una runfla de impresentables eligió el Consejo Estatal de Morena para participar en la encuesta que definirá al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Y aunque suene a chunga, entre ellos se encuentra el “Doctor Muerte”, Hugo López Gatell, quien pareciere no se cansa de hacer daño y ahora quiere ser quien gobierne la capital del país; y otro de ellos es nada menos que el llamado “Batman”, el ‘super policía’ Omar García Harfuch, a quien se relaciona con quienes idearon la tan polémica “Verdad Histórica” en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Hay que destacar que la elección al interior de Morena en la Ciudad de México no se llevó a cabo por votación como se realizó en otras entidades, y por unanimidad, según informaron, se determinó que quienes entrarían a la etapa de encuestas serían la procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Mariana Boy Tamborrell; la alcaldesa de Iztapalapa con licencia, Clara Brugada; el ex secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell

De este último ya he hablado mucho, pero no está de más recordar que lleva a cuestas alrededor de un millón de muertes a causa de su deplorable, negligente y criminal manejo de la pandemia.

Ahora bien, la nominación de Omar García Harfuch ha generado tanta polémica y por lo visto inconformidad, que “fuego amigo” lo ha colocado en el muro de fusilamiento.

Y es que, si ya era motivo de malestar que su nombre sonara como un posible aspirante siendo no militante (porque recién se afilió a Morena para poder aspirar a ser tomado en cuenta para la contienda interna por la candidatura a la Jefatura de la Ciudad de México), el hecho de que Claudia Sheinbaum lo catapultará y Andrés Manuel López Obrador lo palomeara, terminó por generar odios y el inicio de la guerra de lodo.

Fue el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien lanzó lo que hasta ahora es el señalamiento más letal contra el policía, toda vez que en el informe presentado en días pasados reiteró que García Harfuch estuvo en las reuniones en las que se organizó la “Verdad Histórica”, que, como se recuerda, fue la versión oficial del Gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el caso y misma que habría sido falsa a fin de ocultar la supuesta relación del Gobierno en la desaparición forzada de los jóvenes normalistas.

Sobre ello, Encinas indicó que el nombre de García Harfuch aparece tanto en el primer como en el segundo informe de la Covaj.

“El documento señala que se formó una junta de autoridades” -integrada por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el ex procurador Jesús Murillo Karam-, que es “la responsable directa de la construcción de la verdad”.

Esta junta de autoridades -según la versión de Tomás Zerón, quien fue responsable de la investigación para el Gobierno federal- tenía reuniones en la residencia oficial de Los Pinos, en la zona militar de Iguala y en las oficinas de lo que era Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México.

Según los avances en la investigación, la “Verdad Histórica” fue una construcción desde el Estado mexicano para “legitimar socialmente la verdad de los hechos” y ésta, asegura, fue “revestida” de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad acreditar la versión de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula y “dar carpetazo al caso”.(Forbes 27/09/23).

El asunto no es menor, siendo que para López Obrador el caso Ayotzinapa fue una de sus principales banderas y promesas de campaña y el hecho de que su partido pudiese tener como candidato a la capital del país a alguien que participó en la “Verdad Histórica” puede significar un balazo en el pie.

Quien también se lanzó severamente en contra de la posible candidatura de García Harfuch fue la periodista Anabel Hernández, comparándolo con el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por los delitos de delincuencia organizada, conspiración internacional, distribución y posesión de cocaína, conspiración de importación de cocaína y por dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria de Estados Unidos.

“En este exceso por favor nominen a Omar García Harfuch a la candidatura de la Ciudad de México, sería muy interesante ver ese proceso”, comenzó a decir irónicamente y prosiguió: “¿Se van a arriesgar? Sería como pedir a la sociedad que vote por un García Luna, sería ese el símil”.

Hernández comenzó a argumentar su postura y habló sobre las supuestas formas en las que el ex funcionario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se maneja desde hace varios años.

“Incluso, dentro de las pocas instituciones de la CDMX, todo este apodo que empezó como El Batman (...) no era un poco de este Batman superhéroe, era una burla a su incapacidad y era una burla a esta liga del crimen que tenía dentro de la propia Secretaria de Seguridad Pública de la CDMX”, apuntó.

Anabel añadió que presuntamente personas cercanas a Harfuch mientras fungía como servidor público, también fueron -en su momento- próximas a Luis Cárdenas Palomino, quien era un supuesto colaborador de Genaro García Luna.

Repasando el caso Ayotzinapa, Anabel apuntó que aparentemente Harfuch le habría “cuidado las espaldas a Tomás Zerón” durante el tiempo en que se gestaba la “Verdad Histórica”.

“Es claro que el señor tiene toda esta cargada de medios de comunicación, muy a lo García Luna (...) esto es un poco la analogía que podría ser”, comentó y se cuestionó: “¿De ese nivel es la prepotencia y autoritarismo de esta persona, de este grupo que ganó la contienda interna, de estos sucesores de la transformación?”.

Anabel Hernández también acusa que hay pruebas de que Harfuch estuvo enterado de todo lo que pasó en Iguala en septiembre de 2014, siendo que él era jefe de la Policía Federal en Guerrero, misma que habría atacado a los estudiantes.

Harfuch ha negado cualquier vínculo con la creación de la “Verdad Histórica”; y ha contado con el respaldo de la propia Sheinbaum y López Obrador, quienes lo deslindan de haber presenciado las reuniones en donde se acordó la versión peñista del caso Ayotzinapa, a pesar de que existen documentos que lo ubican en dichas sesiones.

Aquí, pues, están dos de los impresentables de Morena que buscan candidaturas a gobernador, pero hay que decir que en prácticamente todas las entidades del país los perfiles morenistas coinciden; rufianes, granujas y pillos.

opinión.salcosga@hotmail.com