Roster olímpico, entre opacidad y jaloneos

Como si fuese secreto de estado, el listado oficial de los 24 Peloteros que representarán a México en los Juegos Olímpicos de Tokio sigue sin darse a conocer de manera oficial, y aún cuando el pasado lunes se modificó la lista que había presentado el Comité Olímpico Mexicano (COM), ya no se sabe si darle crédito o no, principalmente, después de que el sábado anterior el manager de la novena tricolor, Benjamín Gil, en conferencia de prensa desacreditó por completo al organismo diciendo que esa no era la lista y que el roster definitivo lo darían a conocer ellos (la Selección Mexicana de Béisbol), lo cual no ha ocurrido.

De tal manera que si bien el COM cuenta con un listado modificado de 24 jugadores, hasta este jueves no ha quedado en firme si es definitivo, dado que no ha habido una comunicación formal ni de parte de la Selección Mexicana de Béisbol ni de la Federación Mexicana de Béisbol ni de PROBEIS, ni de ningún canal oficial que confirme la publicación del COM.

Lo único que hay es información de un par de portales que replican los ajustes que ya se refieren en cuanto a los peloteros que habrían sido convocados para hacer el viaje a Tokio a fin de participar en el hexagonal en busca de las medallas que disputarán con los representativos nacionales de Japón, Corea del Sur, Israel, Estados Unidos y República Dominicana.

De acuerdo al más reciente listado del COM, los invitados son:

Catchers:

Román Alí Solís (Sultanes de Monterrey) Alexis Wilson (Tigres de Quintana Roo)

Infielders:

Efrén Navarro (Toros de Tijuana) Adrián González (Mariachis de Guadalajara) Ramiro Peña (Sultanes de Monterrey) Brandon Laird (Marines de Chiba Lotte, Japón) Danny Espinosa (Acereros de Monclova) Isaac Rodríguez (Toros de Tijuana)

Outfielders:

Jonathan Jones (Leones de Yucatán) Sebastián Elizalde (Sultanes de Monterrey) Joey Meneses (Boston Red Sox) José Cardona (Piratas de Campeche)

Pitchers:

Teddy Stankiewicz (Uni-President Lions, Taiwán) Manny Barreda (Baltimore Orioles) Héctor Velázquez (Houston Astros) César Vargas (Ibaraki Astro Planets, Japón) Sammy Solís (Acereros de Monclova) Juan Pablo Oramas (Olmecas de Tabasco) Óliver Pérez (Toros de Tijuana) Manny Bañuelos (Fubon Guardians, Taiwán) Sasagi Sánchez (Diablos Rojos del México) Carlos Bustamante (Acereros de Monclova) Fernando Salas (Olmecas de Tabasco) Daniel Duarte (Cincinnati Reds).

En relación a la lista que presentó el viernes el Comité Olímpico Mexicano, y la que modificó el lunes, hay que decir que en la más reciente ya no aparecen Jonathan Aranda, Miguel Aguilar, Nikolas Turley y Kyle Lobstein, siendo que quizá de estos dos últimos no se obtuvieron los respectivos permisos de sus clubes en Grandes Ligas.

Entre los nuevos nombres están el infielder José Cardona, y los pítchers Manny Bañuelos, Juan Pablo Oramas y Sammy Solís.

A reserva de que esta lista sea la definitiva, es difícil entender la opacidad y el secretismo con que se han manejado en las altas esferas de nuestro deporte rey, algo que debiera ser un gran anuncio e incluso hasta motivo de celebración.

Lo único que se ha hecho evidente es una total descoordinación, falta de comunicación, falta de acuerdos, y hasta de respeto entre los involucrados, sin menoscabo de que se pudiera incluso elucubrar algunos pleitos por intereses o desavenencias.

En fin, solo esperamos que todo este lamentable episodio no afecte el desempeño de la novena que nos representará en Tokio. Si bien, para algunos siguen faltando figuras importantes de nuestro béisbol, es deseable que quienes porten la franela mexicana salgan a dar lo mejor y regresen con medallas.



bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1