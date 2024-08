“Ronny” Ruelas y "Lobo" Pedroza del ring a una 10K

El boxeo es el deporte que más satisfacciones le ha brindado a México, la lista de sus astros parece infinita, y entre ídolos, hazañas, campeones mundiales se debe reunir más de un siglo de historia de esta potencia global. Jalisco ha sido parte fundamental de esa estructura con su producción inagotable de boxeadores profesionales, con una espectacular lista de titulares del orbe, el más reciente, Rafael "Divino" Espinoza, ganó el pluma de la OMB, y de ídolos, como el inolvidable y recientemente fallecido, Salvador Martínez Carrillo, el "Güero Papero", imán de taquilla de los años 1960 y 1970, quien transitó junto a los Carlos Zárate, Alfonso Zamora, Rubén Olivares, Rodolfo Martínez, Romeo Anaya, la considerada auténtica época de oro del boxeo mexicano.

Fama que transmite prestigio a las nuevas generaciones de boxeadores, personalidades que se erigen en deportistas ejemplares dentro y fuera del cuadrilátero, un atractivo impecable para invitar, esta vez no presenciar boxeo, a participar en una carrera de 5K y 10K, la primera de Convidar. La invitación la hicieron los boxeadores tapatíos Ronaldo “Ronny” Ruelas y Javier "Lobo" Pedroza, el miércoles en rueda de prensa, y en la que estos púgiles participarán el 19 de octubre en el Parque Metropolitano.

Con carreras profesionales activas, estos representantes de la prestigiosa escuela boxística jalisciense, platicaron también de sus trayectorias.

Ronaldo “Ronny” Ruelas, nieto de Salvador Martínez Carrillo "Güero Papero", comentó que lo entrena Rigoberto "Español" Alvarez en el gimnasio de la Arena Coliseo local. Su récord es de 20 peleas, 3 derrotas, 2 empates y 11 nocauts favorables, con 26 años de edad. Debutó en el profesionalismo el 7 de abril de 2017.

El 27 de septiembre Ruelas se enfrentará a Arturo "Gatti" Avila en peso súperpluma a 12 rounds por el campeonato regional, pelea estelar de la cartelera Night of Champions, función de Gama's Promotions que se celebrará en Guanamor Teatro Estudio.

"Es una pelea de riesgo, en un peso en el que no me suelo desempeñar, soy pluma, además marcha invicto 'Gatti', 8-0-2. Es un combate de altas expectativas, digno de campeonato".

—¿Considera que en algún momento su carrera se frenó?

—Sin duda, por la pandemia COVID-19, posterior tuve una derrota que no esperaba, y a partir de ese revés mi carrera resurgió.

—¿Se refiere al nocaut que le aplicó el sinaloense Edy Valencia Mercado en el Parque San Rafael en noviembre de 2018?

—No, ese revés lo considero un error de estrategia, de falta de experiencia tanto mía como de mi equipo, no se eligió bien al rival, no nos preparamos bien para ese adversario, entonces nos encontramos con un viejo lobo de mar, yo venía de ser campeón juvenil, y ante Valencia consideramos que era un encuentro de mero trámite, y pues no fue así, aparte que en la pelea sufrí una lesión, un esguince en el tobillo. Esa derrota la superé pronto, no me derrotaron por mal boxeador, mentalmente me pude recuperar pronto, no pasó a mayores. Mi equipo de trabajo de ese entonces, estaba experimentando conmigo.

—¿Cuáles son los planes con Rigoberto "Español" Alvarez?

—Mi carrera con la esquina de Rigoberto "Español" Alvarez la estamos viendo ya como un juego de ajedrez, cada movimiento es cuidar a cada peón para no perderlo, son pasos cortos, pero firmes. No tengo prisa, como la tuve al inicio de mi carrera, quería comerme al mundo, lo entendí, me bajaron los decibeles".

Javier "Lobo" Pedroza se presentará el 21 de septiembre en Tijuana, ante rival por designar, "el escenario es un restaurante, y estoy muy motivado, porque vengo de una lesión de un año y medio que me mantuvo inactivo, regresé al ring en junio, los jueces vieron empate, pero la mayoría del público presente opinó lo contrario, vieron que gané. Esa noche di un golpe de autoridad, haremos cosas buenas en peso pluma, o súpergallo, división en la que me siento más fuerte, lo lograré con mi disciplina y profesionalismo que le dedico a mi carrera".

—¿Dónde conoció a "Ronny"?

—En Code Jalisco.

El palmarés de Javier "Lobo" Pedroza, 3 peleas, 1 derrota, 2 empates. entrena en Colorado Boxing.

Y por ahí estaré atisbando.