Romo mantiene exitoso desempeño con disciplina e inteligencia

Y sigue sumando éxitos Sergio Francisco Romo, y como ya se ha anotado, mantiene un excelente desempeño sorprendiendo a algunos analistas beisboleros en cuanto a su desempeño en esta campaña 2018 de las Grandes Ligas y es así como el mucho muy experimentado pelotero mexicano, lanzador derecho nacido en Brawley, California, de padres mexicanos con raíces en Jalostotitlán, Jalisco, ha pasado de ser visto como un serpentinero con escaso futuro halagüeño como ligamayorista e incluso avistarse el fin de su carrera profesional como bigleaguer, a estar colocado ahora en un envidiable momento de su al parecer aún promisoria trayectoria como beisbolista activo en la Gran Carpa, y lo cierto es que el colmilludo lanzador luce nuevamente como elemento de suma valía para su actual equipo, los Mantarrayas de Tampa Bay, en la Liga Americana.

Como sabemos, Romo jugó por varias temporadas con los Gigantes de San Francisco de la Liga Nacional, y con ese señero equipo se coronó tres ocasiones campeón de Serie Mundial y esa organización lo dio de baja dejándolo en libertad en la etapa final de la temporada 2016, y aunque desde ese momento se pensó que ya no sería fácil colocarse en algún otro conjunto de Ligas Mayores, con un gran esfuerzo de gestión y en base a las relaciones que pudo cultivar a lo largo de su amplia trayectoria en el máximo beisbol mundial por equipos, el carismático tirabolas logró colarse en los planes de los Dodgers de Los Ángeles que lo contrataron para ser parte de su roster en la campaña 2017 buscando fortalecer el cuerpo de lanzadores especialmente el grupo de relevistas, habiendo visto en Romo una gran fortaleza en la destreza e inteligencia para administrar sus actuaciones desde la lomita de las responsabilidades basado en su vasto repertorio y el gran dominio de la pelota al lanzar y el uso eficaz de sus lanzamientos para dominar a sus enemigos bateadores, sea mediante obligarles a batear rolas o globos fáciles de atrapar o mediante el ponche.

Pero tal como es historia, aunque no puede catalogarse fracaso a esa campaña 2017 con Dodgers para Sergio Romo, el equipo californiano consideró no llenaba sus expectativas y lo dieron de baja en la recta final de esa misma temporada, mas cuando su futuro pintaba muy oscuro, Romo logró acomodarse en esa misma parte final de la temporada 2017 en el conjunto de Tampa Bay, que en esta anualidad sigue siendo su novena, conjunto en el que tras un desempeño apenas relevante a fines de la temporada 2017 e inicios de la actual, está ahora situado como baluarte y bien se ha dicho, lo mismo ha venido siendo utilizado como relevo ocasional, que como preparador de cierre o incluso en calidad de cerrojero, siendo relevante el que además ha hecho historia al haber ya tenido oportunidad de ser abridor de varios cotejos, siendo ya calificado como elemento altamente confiable por la versatilidad que ha mostrado, siendo su principal baluarte el extraordinario manejo y control de la bola además de su acusada inteligencia para utilizar estratégicamente su amplio repertorio de lanzamientos.

Ya se ha señalado que en el beisbol las novedades aparecen periódicamente y muchas veces han llegado a las Grandes Ligas sin necesidad de modificar reglas, citándose como ejemplo de innovaciones lo que los Mantarrayas de Tampa Bay han hecho durante esta temporada, de encargar la responsabilidad de abrir juegos como un quinto abridor del rol de aperturistas a un lanzador que no obstante no tener características como para ser considerado abridor natural, se le encarga esa peculiar nueva labor de apertura por el lapso breve de entre dos o tres innings, siendo pues muy interesante esa novedosa forma de encargarle abrir juegos a un lanzador que en toda su trayectoria profesional ha sido especialista en relevo corto, como ha sido así utilizado en varias ocasiones ya Sergio Romo, recordando que fue así como el colmilludo pitcher mexicano se unió a una corta lista de lanzadores que han iniciado juegos en días consecutivos en los últimos 40 años.

Romo ya fue entonces en esta temporada un aperturista con buen balance de resultados tras antes haber sido sólo un consumado relevista y ahora le han vuelto a encomendar preparaciones de cierre y también el encargarse de salvamentos, siendo hasta ahora exitoso en esa labor como lo fue en su trayectoria como parte de Gigantes de San Francisco y eso le está generando un nuevo impulso a su carrera no obstante la apuesta de muchos analistas y periodistas especializados en el Rey de los Deportes en sentido de que podría ser esta su última campaña, siendo que al parecer hay aún años por delante para el carismático pelotero. Romo está rompiendo paradigmas y está siendo útil ya en una labor constante como cerrador , siendo peculiar que sea así ya que es sabido no posee más esa velocidad que durante varios años tuvo y que en esta época le resulta fundamental poseer a cualquier cerrojero, mas esa carencia de fuerza —que Romo suple con inteligencia y dominio de la esférica— no ha sido obstáculo para el simpático monticulista mexicano que también hace gala de picardía desde el montículo y utiliza esa habilidad para mantener su autoconfianza a la vez que produce molestia y saca de balance a sus rivales en la caja de bateo, siendo además importante que el habilidoso pitcher posee una gran reciedumbre personal y es un deportista disciplinado y todo un ejemplo de pundonor y solvencia moral como deportista, siendo característica primordial en Romo su sencillez y humildad como ser humano.

La directiva de los campiranos albiazules jaliscienses tiene a firme intención de armar un trabuco para aspirar al título que la afición tanto anhela y merece y es casi seguro que tendrá en sus planes a Sergio Romo como estelar de Charros de Jalisco al final de la próxima temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico.

