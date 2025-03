Reunión urgente...

Mientras el Gobierno de Jalisco está concentrado en temas de seguridad, la semana pasada llamó la atención un sorpresivo enfrentamiento entre el alcalde Juan José Frangie y la presidenta de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Mirza Flores. ¿El motivo? Nos cuentan que se hicieron nombramientos en el partido y algunos no estuvieron de acuerdo.

Pero nos dicen que el tema no pasará de eso. Pablo Lemus está convocando a los liderazgos de MC en Jalisco para sostener una reunión este martes por la noche, con la intención de cerrar filas. No serán manotazos o gritos, como se acostumbraba en la pasada administración en Casa Jalisco, pero sí un diálogo para eliminar las disputas estériles que no ayudan, ante los problemas serios de seguridad que está enfrentando el Gobierno del Estado, principalmente en Teocaltiche y Teuchitlán.

¿Qué tal?

***

La que está con agenda internacional es la presidenta de Guadalajara. Nos cuentan que, con el objetivo de consolidar la política pública de cuidados, se lanzó a la Cumbre de la Alianza de Ciudades Saludables, que se realiza en el mero París, Francia.

Como parte de la agenda y como consecuencia del último evento en Río de Janeiro, Vero se reunirá con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Pretende afianzar las políticas de cuidados que se aplican en Guadalajara. Además, se juntará con Jaumme Collboni, alcalde de Barcelona, para dar seguimiento a la agenda de promoción económica y cultural. Recuerden que es invitado a la Feria Internacional del Libro 2025.

El Ayuntamiento también concursa por un premio a la seguridad vial, nada más y nada menos que promovido por el anfitrión, Bloomberg Philanthropies.

***

Al menos “150 metros” de los muros de la Catedral de Guadalajara siguen pintados con grafiti, luego de la marcha del 8M por el Día Internacional de la Mujer, pero el gobernador Pablo Lemus ya ofreció cubrir todos los gastos para repintar y que esté como nueva.

Pero no sólo eso, sino que la alcaldesa de Guadalajara, Vero Delgadillo, dijo estar dispuesta para ayudar en lo que necesite, adelantó ayer el cardenal Francisco Robles Ortega.

Este martes será la reunión entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el encargado de la Catedral para analizar el costo de la rehabilitación.