¿Renuncia o denuncia?

Muchos ven en la renuncia de Germán Martínez Cázares, titular del IMSS, una primera manifestación pública de las turbulencias internas de la Cuarta Transformación. No se equivocan. A todas luces, la renuncia fue al mismo tiempo una denuncia.

Puntualmente contra la Secretaría de Hacienda de Carlos Urzúa, en donde algunos funcionarios, acusó el ex presidente del PAN, tienen una injerencia “perniciosa” que pone en riesgo la prestación de servicios de salud.

En su carta, el ex albiazul se refiere de fondo a la decisión, centralista y amloviana, de que Hacienda concentre la compra de medicamentos para erradicar la corrupción, opacidad y malos manejos en la adquisición de medicamentos.

Pero esta decisión, con todo y sus buenas intenciones, ha entorpecido, y hasta paralizado, el abasto y adquisición de medicamentos en el país.

Nada extraño en la 4T. Si para combatir el huachicoleo cerró los ductos de combustible y generó un desabasto histórico, ¿por qué no dejar de comprar medicinas para acabar con los malos manejos? Sin gasolina no hay robo de gasolina. Sin medicinas, no hay corrupción. Voilá!

***

Más que a debatir, los magistrados y jueces del Poder Judicial de Jalisco acudieron al Congreso local, pero a mostrar músculo.

Al grado de que desbordaron el evento organizado por el diputado Enrique Velázquez y su aliado Héctor Pizano, en donde analizan la reforma constitucional que pretenden hacer a dicho poder.

Los magistrados de todas las salas fueron a defender su autonomía y a cuestionar las pretensiones de algunos diputados y del propio gobernador para someterlos a exámenes de confianza, despojarlos del derecho a ser ratificados otro periodo y a cobrar su haber de retiro.

Quedó muy claro que el Poder Judicial acudió en bloque y escogieron como interlocutor al diputado Velázquez, quien recientemente se enfrentó con Salvador Caro y con el gobernador porque ventilaron que el padre del perredista fue el juez que liberó a un criminal.

También fue evidente que el diputado Caro no trae mucha interlocución con los vecinos del Poder Judicial, pues en los dos días que duró el foro, sólo hizo acto de presencia algunos minutos y escogió segunda fila para sentarse.

Eso de armar diálogos para debatir ideas parece que no es la marca de la casa naranja. Por cierto, el Grupo UdeG abarrotó el foro. Hasta directivos de la facultad de derecho estuvieron presentes.