Renuncia el presidente de la ATJ

José Ochoa Velázquez, a partir del mes de diciembre de 2018, dejó la Asociación de Tenis de Jalisco (ATJ) por motivos personales de trabajo.

El licenciado Ochoa en varias oportunidades quiso cambiar algunas cosas del tenis de Jalisco, pero a muchos no les convencía hacer cambios.

Él me comentaba que no quería conseguir dinero sólo para mantener a la ATJ, pagar gastos, a eso se refería, la ATJ como cualquier otra Asociación tenía que pensar en hacer cosas importantes para el tenis.

Creo que siempre tuvo buena voluntad para hacer algo diferente, pero no pudo.

Aunque la realidad es otra, y es ahí donde me pregunto para qué sirve una Asociación de Tenis, es obvio que para promover el tenis en general.

En realidad la ATJ siempre se ha dedicado a unir a los clubes, hacer un circuito, llamado Circuito Jalisco, un calendario, y pedir un dinero al Code para transportación al primer torneo nacional de Semana Santa, y eso es lo que nunca ha cambiado.

Es el momento de unirse todos los clubes, pero no solamente los delegados, que se convoque a presidentes, gerentes, y hacer una Asociación diferente a todo lo que hemos tenido.

Todas las Asociaciones comienzan con entusiasmo, y después empiezan a retirarse hasta dejar solos a los presidentes.

Se nos ha olvidado lo más importante, HACER TENIS, promover este deporte para todos y en todas las canchas que se puedan hacer, sacar a los jóvenes de las drogas, alcohol, malos hábitos, hacerlos competitivos, ganadores, luchadores, que tengan una disciplina, que puedan hacer sus sueños realidad, hacer que mucha más gente tenga la oportunidad de jugar, hacer una gran familia de tenistas, amigos, etc.

Para ello se debe tener en cuenta que en la misma Asociación es hacer que empresarios se interesen por formar parte de manera regular, honesta, y siempre pensando en sacar adelante al tenis.

Y cuando digo tenis en general, me refiero a: señoras y señores, veteranos, interclubes de infantil juvenil y amateur, de silla de ruedas, seguir con el circuito, pero agregar eventos de sólo los fines de semana y que duren un mes, o tener eventos de categorías de infantil y juveniles por fines de semana, y así no terminan los torneos tan tarde y además no pierden entrenamientos.

Hacer un centro de entrenamiento donde TODOS los entrenadores lleven a sus jugadores a participar he intercambiar puntos técnicos con sus colegas, y así ver en equipo cómo sacar buenos jugadores entre todos, y así varios patrocinadores van a querer entrarle ya que se está pensando en el bien del jugador.

Hacer eventos de “dual meets” internacionales para juveniles, amateur, veteranos, universitarios.

La ATJ tiene que servir al tenista y para que eso ocurra hay que trabajar en equipo, tener una buena administración, con varios empleados que estén atentos en todo y den buenos resultados.