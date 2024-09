Refrito y despedida

Ya se le está haciendo costumbre a Morena decepcionar al respetable.

Primero, afirmaron que darían un anuncio crucial ayer en Jalisco con la presencia de Mario Delgado, dirigente nacional, pero terminaron repitiendo una y otra vez la misma cantaleta del fraude electoral en Jalisco y Guadalajara. Al final, todo pareció un evento de despedida en Jalisco para Delgado, quien debe trabajar en el proceso para incorporarse a la Secretaría de Educación Pública en el próximo Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Entre los apuntes del evento, Claudia Delgadillo y Mario Delgado coincidieron en que aceptarán los resultados de los Tribunales federales.

Pero llamó la atención que mientras el dirigente nacional no aceptó los resultados de las elecciones por el Gobierno estatal y Guadalajara, sí presumió los triunfos obtenidos por Morena y aliados en senadurías, diputaciones federales y locales, así como en municipios en Jalisco. ¿Entonces allí no hay fraude o qué?

Por cierto, destaca que ayer no asistieron al evento el senador Carlos Lomelí ni la senadora Rocío Corona, casi ningún legislador federal, nadie del Partido Verde, ni Sergio Chávez.



* * *



Después de la derrota llegó la solidaridad, aunque sin mayor causa.

Estamos hablando de los diputados federales de oposición: los del PAN, PRI y MC van a hacerles el vacío a los de Morena, el Verde y el PT.

Después de la aprobación de la reforma judicial en las dos Cámaras federales y también en la mayoría necesaria de los Congresos estatales, se convocó a una sesión del pleno de la Cámara de Diputados para este viernes. ¿La razón? Avalar que la reforma pase al Gobierno federal para su publicación y entrada en vigor.

Los morenistas de Jalisco viajaron desde ayer en la tarde y en la noche a la Ciudad de México. Y los de la oposición no estarán presentes. No es su fiesta.



* * *



Nos cuentan que desde el PRI Jalisco salió un mensaje contundente por parte de su presidenta, Laura Haro, quien se manifestó contra la reforma al Poder Judicial. Acompañada de priistas, estudiantes de Derecho y representantes del Poder Judicial Federal, aseguró que irán hasta las últimas instancias internacionales para dar marcha atrás a la iniciativa recién aprobada.

También arremetió contra Movimiento Ciudadano, no solamente por el senador “ilusionista” (Daniel Barreda), sino por no haberse sumado a la coalición, dejando en claro que bajo ese escenario no se hubiera concretado el golpe al Poder Judicial.