Reforma eléctrica: otro clavo en el ataúd de los mexicanos

Aprobar la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en los términos que ha sido propuesta por el irresponsable e insensato presidente Andrés Manuel López Obrador, puede constituirse en un clavo más en el ataúd de los mexicanos, quienes hemos tenido que pagar -y lo seguiremos haciendo por muchos años más-, errores catastróficos tanto en materia económica como lo fue la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), lo mismo que con la cancelación de contratos a empresas farmacéuticas por las que miles de niños y mujeres han encontrado la muerte ante la falta de tratamientos para sus quimioterapias, así como otros millones de pacientes han padecido por el enorme desabasto que se propició con esta medida autoritaria y criminal.

Los caprichos del vengativo presidente tabasqueño nos han salido muy caros. Sólo la destrucción del NAICM, habría significado tirar a la basura alrededor de 330 mil millones de pesos, seguirán pagando las próximas generaciones de mexicanos.

Pero lo que de verdad no tiene nombre es lo develado el pasado jueves por el periodista Carlos Loret de Mola a través de un reportaje de Latinus, siendo que ampliamente podría configurarse como genocidio por el grado de daño causado por negligencia, ineptitud, irresponsabilidad, y otros muchos más actos de imprevisión y temeridad.

De acuerdo con el reportaje, de enero de 2019 a octubre de 2021; 134 millones de medicinas se echaron a perder en las bodegas del gobierno debido a que no fueron distribuidas y caducaron.

“Los enfermos las necesitaban y eso costó vidas”, se asegura, con base a información que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les proporcionó como respuesta a una solicitud realizada vía transparencia, en la que se da cuenta que caducaron 131 mil piezas de medicamentos cada día, entre las cuales, 14 millones de vacunas que no llegaron a los niños que las necesitaban como parte de los cuidados del cuadro básico de salud. El daño al erario asciende a más de 18 mil millones de pesos.

“Shooting yourself on the foot”, dicen nuestros vecinos del norte para expresar que estás actuando en tu propio perjuicio. Y eso justamente es lo que deben estar pensando en la Casa Blanca, tras conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el pasado jueves 7 de abril, no alcanzó los votos necesarios (8) para declarar inconstitucional la iniciativa de la Reforma Eléctrica.

Las consecuencias ya las había advertido la representante comercial estadounidense, Katherine Tai, quien habría enviado el pasado jueves 31 de marzo a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, una carta en la que hace la referencia señalada, subrayando que la reforma eléctrica pone en riesgo “más que nunca” 10 mil millones de dólares de inversiones estadounidenses en el país, la mayoría en instalaciones de energía renovable.

Tai advirtió a Clouthier sobre el costo que supondría los arbitrajes internacionales y las indemnizaciones a las compañías estadounidenses que interpusieron reclamos por las reformas en materia eléctrica.

También aseguró que su gobierno considerará todas las opciones disponibles bajo el paraguas del T-MEC para hacer frente a esta circunstancia e instó al gobierno mexicano a que suspenda “estas acciones preocupantes y asegure que los derechos de los inversionistas y exportadores de EU estén protegidos”.

Pero contrario a ello, el presidente López Obrador mostró que tiene voz y “recursos” para persuadir a los ministros de la corte, y cuatro de ellos fueron sus cómplices, revelándose por cierto, que quizá eran ellos los “al menos tres ministros” que presumía tener de su lado el Fiscal General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero, cuando pretendía mantener presa a su sobrina política Alejandra Cuevas, por un crimen que no cometió y un delito inexistente.

El asunto es que ya también el hasta hace poco amable y amistoso embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha subido el tono en sus declaraciones y advertencias ante lo que devendrá:

“El gobierno de los Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. Es en este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión”, declaró el diplomático estadounidense.

Reza un conocido refrán mexicano que “quien te avisa no te engaña”, y el gobierno vecino del norte ha tratado por todos los medios persuadir a sus pares mexicanos para evitar que la iniciativa del presidente se apruebe en la Cámara de Diputados en los términos que se presentó toda vez que limitaría al 46% la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la estatal Comisión Federal de Electricidad CFE, así como otras muchas observaciones que le hacen en temas medioambientales.

Y ya no falta mucho para conocer el resultado de la votación, siendo que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados convocó a sesiones ordinarias martes y miércoles de la próxima semana, para discutir y en su caso aprobar esta controversial reforma, que por ser Constitucional requiere la aprobación de al menos las dos terceras partes de los legisladores presentes.

Hasta el momento, el partido del presidente (Morena) y sus aliados (Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México) no cuentan con los votos suficientes para su aprobación. López Obrador ha llamado a diputados del PRI a contravenir a su partido y votarla a favor, ha amenazado a los congresistas con exhibirlos como traidores a la patria y seguramente habrá echado mano de herramientas de presión con mayor poder de “convencimiento”.

Ya sabremos la próxima semana si tuvo éxito una vez más como lo hizo para convencer a los ministros de la corte.

Lo trascendental será el resultado de la votación para saber en dónde estaremos parados. Si tocará esperar los litigios que interpondrán nuestros vecinos del norte e incluso las sanciones que emitirá el gobierno de la Casa Blanca, así como las acciones que emprenderá el presidente canadiense Justin Trudeau -el otro socio comercial de T-MEC- ante una eventual aprobación; o si la oposición por primera vez da la cara por los mexicanos y se une para rechazar su iniciativa al presidente, para tranquilidad de todos.

