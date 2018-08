Entregar la Secretaría de Educación al Sindicato, tal vez no es la mejor solución para hacer una Reforma Educativa que consiga sacar a México del atraso cultural que ancestralmente padece, sin embargo, entre lo deseable y lo posible, tal vez el Presidente electo cumpla su promesa de no intervenir en el sindicato y le restituya su poder a Elba Esther Gordillo, que ya amenazó con echar abajo la Reforma Educativa.

A través de la historia hemos visto como otros presidentes que no llegan al poder con la fuerza suficiente, hacen arreglos y concesiones con los cotos de poder; pero una vez que se consolidan, toman las medidas necesarias para poner en el lugar que les corresponde a cada quien. Ahora no es el caso, López Obrador llegó con un poder como no se había visto desde los tiempos del PRI.

No puede atribuirse a la carencia de dinero el pobre desempeño educativo mexicano. En todo caso el problema es la forma en que está organizado -o desorganizado- el sistema educacional. En efecto, los profesores y directores de las escuelas, responden por su desempeño ante los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE) no ante la Secretaría de Educación Pública, ni mucho menos ante los padres de familia, cuyos consejos escolares sólo sirven para respaldar las cooperaciones voluntarias y colaborar en la organización de las fiestas escolares.

El sistema de evaluación del desempeño del profesorado es letra muerta y material de discursos políticos de ambas partes, sindicato y secretaría, en la práctica resulta inoperante. Según un estudio de la Universidad Iberoamericana, cerca de 30 mil profesores que están en la nómina están comisionados al SNTE y nunca imparten una clase, aún cuando falten maestros en algunas escuelas. La misma líder del sindicato, se afirma que jamás ha ejercido la noble función del magisterio. La venta y transmisión de plazas por herencia, es una de las peores prácticas y eso es lo que pelea el SNTE.

Al parecer, la única manera de emprender la Reforma Educativa es trabajar en forma conjunta autoridades y sindicato, pero el SNTE no muestra ningún interés en los cambios grandes que son necesarios, se requiere que los directores se manejen con autonomía y tengan poder suficiente para tomar decisiones en sus escuelas, sólo así podrá exigírseles responsabilidad en los resultados, así como que cada profesor sea responsable del aprovechamiento de sus alumnos.

Ya que se va a continuar con la Reforma Educativa, no con la que está en proceso, sino con otra nueva que propondrá López Obrador, esperamos que sea aplicando todas las técnicas modernas de tecnología pedagógica y simultáneamente, capacitar a los maestros para actualizarlos. Aquí si es conveniente conocer los programas de enseñanza de países que van a la vanguardia en educación como Finlandia y Japón.

La Reforma Educativa no debe echarse abajo como dijo Elba Esther Gordillo, sino complementarse, mejorarse y actualizarse.