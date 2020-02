Recuperar policías y territorios

La Guardia Nacional y la Policía estatal desarmaron el fin de semana a la Policía de San Juan de los Lagos, pues, dicen, estaba coludida con el crimen organizado. Los mandos están desaparecidos y suponemos que en unas horas serán considerados fugitivos, ya que se ve difícil que se presenten teniendo esa acusación encima. En Jalisco hay al menos entre 30 y 40 policías municipales en condiciones similares, con algún grado de penetración del crimen organizado, de acuerdo con cifras extraoficiales, esto es, a partir de una revisión interna.

Es tanta y de tal magnitud la tarea pendiente en seguridad, que se ha dejado de lado la atención a las policías municipales, pero ese es hoy por hoy el gran reto de la federación y de los estados. Ya tenemos una Guardia Nacional, con muchos más problemas de los deseados y con menos fuerza y capacidad de la prometida, pero ahí está como un primer eslabón de la estrategia del gobierno de López Obrador (se quejan los funcionarios federales de que decimos que no hay estrategia de seguridad, pero después de la Guardia nadie ha dado el siguiente paso). El segundo gran reto, sin duda mucho más complicado, debería ser la revisión y control de las policías municipales, pues, como hemos dicho, de ellas depende el control del territorio.

Cualquier estrategia que se implemente será de largo plazo, ya que no se pueden arreglar dos mil policías municipales en cinco años. Por lo mismo debe ser una política de Estado, es decir, que no se cambie al siguiente gobierno por ocurrencia o simple desacuerdo del que llegue. La estrategia del gobierno de Calderón, sin duda mocha y deficiente, fue la aplicación de los exámenes de control y confianza. Nos costó mucho dinero y sobre todo tiempo muy valioso tener a polígrafos y poligrafistas capacitados y las instituciones para realizar los exámenes. El gobierno de Peña Nieto prácticamente tiró la estrategia a la basura, argumentando que tenía muchos problemas, muchos de ellos ciertos, pero en su lugar no creó nada. El resultado es que hoy tenemos peores policías municipales y más territorios perdidos.

Necesitamos entrarle al tema de las policías municipales, pero no desde una cátedra mañanera ni con las prisas y las improvisaciones características del gobierno de López Obrador, sino con la seriedad que amerita el reto, involucrando al Senado de la República, a la Conago, a la asociación de municipios, pero sobre todo a los expertos, esos que tristemente cada vez son menos escuchados y más vilipendiados.

