“Recuerdos” (parte IV)

El que esto escribe, o sea yo, que confieso no tener mucha afición a reliquias, cuerpos de fallecidos, momias y cadáveres, tiene a cambio el gusto por visitar cementerios tradicionales de los que me parecen bonitos. Porque por amargoso me chocan los panteones que parecen jardines, ya que en esta vida me gusta leer en las bibliotecas, emborracharme en las cantinas y rezar en las iglesias, lo que supongo que -como yo- está fuera de moda. Y en consecuencia, me gustan los panteones con vampiros y cierto olor a muerto.

Eso me ha traído conflictos al decidir lo que harán con mis restos, que en realidad es un simple deseo de trascendencia ya que mis deudos harán lo que quieran con mis restos y harán bien. Pero mi conflicto consistía en si al pasar al otro rumbo -eufemismo por no decir que me morí- voy a ser cremado o enterrado de la manera tradicional… tuve largos días de profunda meditación y resolví que me enterraran de manera tradicional y no por otra cosa (ya que a final de cuentas a mí me va a dar igual, yo solo voy a ser el muerto) sino por respeto a los gusanos que hace años me acompañan y que deben tener hasta agruras de los 150 kilos de grasa que se van a refinar: hay que entenderlo, es por eso y no por egoísmo, como se me ha acusado, la razón de mi actuar.

Hace muchos años en un cementerio de la ciudad de Guanajuato (Cuévano, para los que sí leen), me impresionó una lápida en que con letra colorada constaba una inscripción plena del jacobinismo del siglo XIX: “¡No hay nada después de la muerte!”. Y por la época del deceso del sujeto, cuyo nombre no aparecía ahí, pero consideré que para estas alturas ya el enterrado sabría si tuvo razón o no en su afirmación: si tuvo razón, pues no pasó nada, pero, si había algo, qué sorpresota se llevaría.

En ese mismo cementerio había una lápida que decía:

Dichosa llegó al altar

Feliz esposa

Ahí murió

Aquí reposa.

Por lo que supongo falleció en la ceremonia, porque hay que decir que esas cosas aunque no sean usuales sí suceden, aunque si hiciéramos un listado de los peores días para morir, indudablemente ese estaría en el top five.

