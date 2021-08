“Recuerdos”

Mi fino amigo Cuauhtémoc de Regil, sacó de no sé dónde un folleto en el cual se daban unas conferencias sobre literatura, en las cuales Jorge Jiménez Aguirre daba una charla sobre César Vallejo, que fue donde yo conocí a tan egregio poeta. Sucede que yo leía algo de poesía y éramos teloneros de Juan José Arreola, que predicaba sobre “Años de vida y horas de escritos” y de Edmundo Valadez, que era director y gran promotor de la revista El cuento. Y me hizo recordar, entre otras cosas, a una gente a quien yo creo que no se ha reconocido su labor cultural: Juan Francisco González, que en aquel entonces era jefe del Departamento de Bellas Artes y al que muchos tenemos mucho que agradecerle; una de sus ideas era abrir un taller literario y antes de que llegara Nandino intentó que el curso lo organizara su amigo y nuestro máximo prosista mexicano: Juan Rulfo, que yo no sé si por aquel entonces vivía aquí o llegaba aquí a una casa por el rumbo del club Altas paradero, a donde lo llevé varias veces y anduvimos Jorge Jiménez y yo con él una temporadita que estuvo por acá. Creo que no le acomodó la idea del taller y después vino Elías Nandino, con quien tallereamos y fue una época muy prolífica, en que simplemente, por mencionar uno de los egresados de dicho taller citaré a Ricardo Yáñez, pero hubo muchos que ahí velaron sus primeras armas.

Juan Francisco González, entre otras cosasorganizaba unas lecturas de poesía en diferentes poblaciones del estado y nos daba trescientos pesos, sabiendo que el transporte nos costaba más o menos cien pesos, por lo que alcanzabas a tener algo para ti, que era una buena forma -en mi concepto- de estimular a los nuevos escritores. Mi recuerdo de Rulfo es de que, sin tener la locuacidad de Arreola, era una gente educada y aunque he leído en muchos sitios que bebía en exceso, yo debo decir que en ese período en el que anduvimos con él, que serían uno o dos meses, no lo vi beber ninguna bebida alcohólica y sin embargo tenía una plática inteligente y era poco presumido respecto de su obra, incluso por aquel tiempo pensábamos hacer una revista a la que él bautizó como Papeles al sol, que en un principio salió y fue destruida por un pleito entre Jorge Jiménez y Nandino, y después se publicó otro número de esa revista, ahora dirigida -si no me equivoco- por Carlos Próspero.

Y de ahí se dieron algunas ediciones como una que creo que fue la primera de Ricardo Yáñez y que en la contraportada se anuncia un libro mío de cuentos, que nunca entregué ni se publicó, pero todo dentro de ese trabajo cultural de Juan Francisco.

Todo eso recordé gracias a la gentileza de Cuauhtémoc, que digitalizó el folleto de invitación a dichas conferencias.

