“Recordando al mano negra”

Va a decir mi solitario lector que soy un viejo terco que repite cosas sin fijarse, pero sepa que, aunque sí soy repetitivo, no lo hago a lo menso sino más bien a lo necio, pero creo que la actual situación que comentaré lo amerita y dígame si no.

Nuestro admirado y querido señor presidente, en su inmensa bondad, ha ordenado que durante su gobierno una de las obras emblemáticas será el llamado Tren Maya que, en su opinión, convertirá aquella zona en un desarrollo turístico y con un sitio para que el mundo conozca una selva bellísima, en un transporte digno de gozarse y encargó la obra a las fuerzas armadas, sus favoritas, en virtud de que no son corruptas y suelen ser muy eficaces, para ello necesita tumbar una porción de selva, pero a cambio de eso, él afirma que miles de hectáreas son reforestadas en lugar de las sacrificadas por la obra.

Por otra parte, un grupo de ciudadanos relacionados con los espectáculos y otros que se declaran ambientalistas dicen no estar en contra de la construcción del transporte sino en favor de los cenotes y ríos subterráneos de la zona que, a su parecer, serán dañados irremisiblemente por la obra. El señor presidente está siempre atento a las conspiraciones que permanentemente paga la oposición y aquellos conservadores, retardatarios, carcas, fachas, comehamburguesas e hijos del siete de espadas, que en su momento fueron por Maximiliano a Miramar a ofrecerle la corona (la metálica y no la cerveza) y que siempre han estado moralmente derrotados, según dice un muchachazo casado con rica en Texas y que señaló que estos supuestos ecologistas no son sino cómicos sin chamba queriendo llamar la atención y pagados por conspiradores locales.

De hecho, yo ni soy ecologista para opinar ni conozco la selva y no proyecto ir por aquella zona en los próximos diez años, pero recordé la historia del mano negra, que nos enseña que cuando menos podemos escuchar a los que piensan diferente.

En una escuela primaria de la localidad, la docente y los alumnos encontraron que en el pizarrón alguien había escrito: “Que chinfle a su madre la maestra”, lo firmaba El mano negra. Ante tal grosería, la profesora pensó rápido y decidió hacer de esa majadería un acto de educación para los estudiantes y les dijo: “Niños, vamos a permitir al barbaján que escribió esta barrabasada que lo piense mejor y para que pueda hacerlo, ruego a ustedes que cerremos los ojos, digamos tres minutos, para que el que escribió esto pase y lo borre ¿están de acuerdo?”. Los niños asintieron y procedieron a cerrar los ojos para ese efecto; cuando transcurrieron los tres minutos, abrieron los ojos y se encontraron con que la grosería seguía escrita ahí y además se había agregado otra frase que decía: “Mano negra no se raja, que rechinfle a su mauser la maestra”.

