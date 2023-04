Fue un día de 1977, timbró el teléfono de la casa familiar, mi hermana Claudia, entonces una niña de diez años de edad, contestó, y le dijo a nuestro padre, don Héctor Castro y Castro, que “lo busca un señor que se llama Raúl”. Era el presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), Raúl Padilla López, quien lo invitaba ese día por la tarde para organizar un torneo de box amateur.

Don Héctor, fundador de la Revista Coliseo Deportivo, especializada en boxeo, aceptó, y se presentó puntual, para explicarle a Padilla López lo que se necesitaba para el evento amateur, boxeadores surgidos de salas de entrenamiento, médico, ring, réferi, jueces, etcétera. Al ingresar al edificio que ocupaba la desaparecida FEG, por el rumbo de la Escuela Normal Superior de Jalisco, don Héctor se llevó una sorpresa, el escenario estaba armado, cuadrilátero, sillería, asemejando una pequeña arena, pero no había boxeadores, tampoco médico, árbitro, jueces.

Raúl Padilla López invitó a don Héctor a la primera fila, donde había jóvenes estudiantes formados para colocarse los guantes. “¿Son boxeadores?”, les preguntó, le respondieron que no, pero que ya se traían ganas y querían calar manos. A Padilla López, le dijo que los jóvenes estudiantes presentes no debían boxear porque podrían poner su integridad física en predicamento. Tras escuchar lo anterior, los inquietos estudiantes quisieron hacer su propio torneo particular, lo que no pasó a mayores.

Pero exposición de boxeo amateur sí debía presentarse, el escenario estaba lleno hasta las lámparas. Padilla López preguntó a don Héctor qué se necesitaba para que se desarrollaran los combates: boxeadores aficionados, los que había que solicitarle a don Toño Ramírez, el patriarca del boxeo amateur de Jalisco; invitar al doctor Alfredo Ambriz, precursor en México de la medicina deportiva aplicada al boxeo, así como también a don Nacho Silva, para que fungiera como tercero en la superficie, y quien ha sido el mejor entrenador que ha dado Jalisco, así como a tres oficiales de ring.

Don Héctor recordaba en charlas familiares, que estudiantes se presentaron en el gimnasio de la Arena Coliseo invitando a los colegiados y boxeadores amateurs, para participar en el evento boxístico en la desaparecida FEG, y transcurrida apenas una charla de pocos minutos con Raúl Padilla López, en el ring ya competían los primeros boxeadores, con todo y don Nacho Silva como tercero en la superficie, y Jorge “Alacrancito” Torres como invitado de lujo… Y por ahí estaré atisbando.