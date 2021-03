Para el cuarto concierto de la Primera Temporada 2021, a difundirse este domingo a partir de las 12:00 horas por la señal de Jalisco-TV, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) estará a cargo de sus quintetos de vientos.

Abrirá el programa el Quinteto para Maderas (flauta, oboe, fagot, clarinete y corno inglés), de Franz Danzi (1763-1826), compositor, director y violonchelista alemán. Su carrera abarca los últimos años del clasicismo y los primeros del romanticismo. Conoció de joven a Mozart, fue contemporáneo de Beethoven y mentor y promotor de la música de Weber. De su obra, colorida y bien elaborada, destacan sus nueve quintetos de vientos, además de óperas, sinfonías, música religiosa y música de cámara.

Seguidamente, el mismo ensamble interpretará la Danza del Mediodía para Quinteto de Maderas, de Arturo Márquez, compositor mexicano contemporáneo mundialmente conocido, principalmente por sus danzones en versión sinfónica.

A continuación, el Quinteto de Metales de la OFJ (dos trompetas, corno, trombón y tuba) interpretará la Suite Battle, de Samuel Scheidt (1587-1653), compositor, maestro y organista alemán del período barroco temprano, e introductor de la Tabulatura Nova, un nuevo método de notación musical.

El mismo quinteto seguirá con Procesión a la Catedral de Elsa, fragmento de la ópera Lohengrin, para la ya señalada dotación, de Wagner. Y pasará de la solemnidad sajona al colorido latino, con Selecciones de la Suite Americana, del uruguayo Enrique Crespo. Primer trombón de la Orquesta Sinfónica de Bamberg en 1969, Crespo pasó a la Orquesta de la Radio del estado de Stuttgart, dirigida por Sergiu Celibidache, en 1980. En 1974, con otros solistas en las grandes orquestas alemanas, formó el Quinteto de Metales Alemán, y diez años más tarde, para grabar con el sello EMI las obras de Bach, amplió el grupo a diez músicos bajo el nombre de German Brass, considerado hasta hoy uno de los más preponderantes ensambles del mundo de los metales.

Para no perder la costumbre, un par de tips adicionales -en el “modo pandemia”-, disponibles en YouTube: la Sinfonía No. 1, de Schumann, con la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Alexander Liebreich (“Un enjambre de hombres y mujeres fabricando miel para los oídos y el alma”, dice uno de sus comentarios), y la Sinfonía No. 2, de Brahms -profunda, densa, vitalista: de antología-, con la misma orquesta y la batuta de Dima Slobodeniouk.