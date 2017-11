¿Quién va a ganar la Presidencia?

De poco tiempo para acá, me han estado preguntando sobre quién va a ganar la elección presidencial en 2018. Saben de mi gusto por la teoría y mi afición por el análisis político. Contesto como es. No lo sé. Quizá pueda dar una aproximación una vez alineados o definidos los candidatos, estudiado el humor de la opinión pública, y después de analizar los números y credibilidad de las encuestas por venir —las actuales no dicen nada—. Al día de hoy, cualquiera puede ganar. Pero sí puedo afirmar algunas cosas. Será de nuevo, una elección entre tres. Uno será MORENA junto con el PT, o López Obrador, es lo mismo. Otro el PRI —independientemente de su candidato— junto con sus mini aliados de conveniencia de siempre.

No me queda claro aún, si el otro tercio será la coalición del PAN-PRD-MC o el PAN solito. De entrada aún no se sabe si resistirá los embates de los interesados de los tres partidos en reventar dicho frente, bajo el facilón muy pobre y básico pseudo argumento, sobre la contradicción entre algunos de sus principios. O se autodestruirá por las ambiciones de los tres presidentes y otros mandones de dichos partidos, como Enrique Alfaro (MC) en Jalisco. Pero con independencia de ello, los costos electorales para el PAN (el PRD y MC solos no tienen ninguna posibilidad de ganar la presidencia) por la necedad y autoritarismo de su presidente Ricardo Anaya de ser a trabuco el candidato presidencial, —aún cuando ello ya provocó la salida de su antes precandidata más conocida, Margarita Zavala—, puede mandar a dicha coalición, o en el caso de derrumbarse, al PAN a un deshonroso cuarto lugar. Esto es, en realidad no jugarla. Casi se ve adrede querer perder. Con coalición o sin ella.

Porque eso de decirle Anaya a Zavala, no tendría posibilidad alguna de abanderar al PAN o al Frente porque él lo designará designándose a sí mismo, fue una tontería. Un error político y una muestra de una inseguridad personal de locos. No ofrecer la posibilidad de competir teniendo el mando, al fin del día se ve como una cobardía. Una muestra de temor. Inaceptable mostrar tanta debilidad… por parte de un presidenciable. A Anaya le dio frío competir con Zavala, esa fue la impresión por lo menos. ¿La razón? ¿Por ser su esposo quien es, a la López Obrador? ¿O sea por ser mujer? Porque de haberla dejado buscar la candidatura por el Frente o por el PAN en solitario, desde ya se tendría garantizado colocarse como uno de los tercios a vencer. Ganara Zavala o perdiera la candidatura a nivel interno. Repito. El GRAN error fue no dejarla competir.

En ese caso, de tener a Anaya como candidato del Frente o del PAN ¿quién sería el otro tercio en realidad jugando? ¿La propia Margarita Zavala o Jaime Rodríguez, alias “El Bronco”, actual gobernador de Nuevo León, quizá los únicos que lograrán postularse como candidatos independientes o sin partido? O a la mejor estoy equivocado y solo será una elección entre dos. Entre MORENA y el PRI. Y los otros de adorno. Sepa.