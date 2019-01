¿Qué te pasa Andres Manuel?

Parece que tu tartamudeo mental te impide poner el orden que tanto has prometido a tu México.

Ha habido diferentes temas que están sin decidirse y ahora un problema más es el bloqueo ferroviario en el tramo Lázaro Cárdenas-Maravatío que mantiene la CNTE desde el 14 de enero.

Con esa acción la CNTE exige a las autoridades que paguen lo que les deben, como condición para liberar las vías férreas, afectando la economía de muchos estados, las pérdidas son cuantiosas y peor para los estados vecinos, principalmente Jalisco, que nos perjudica por una parte en el sector de exportación y además aumenta la dificultad del abasto de gasolina y diésel.

Las pérdidas hasta el día 23 de enero han sido de siete mil 500 MDP, causadas por 150 trenes parados, ocho mil 200 contenedores y más o menos 1.5 millones de toneladas de diversas mercancías detenidas.

Este es un tema muy grave y complejo que exhibe el desastre en el sistema educativo nacional, siempre de acuerdo con el Sindicato.

Esta situación Jalisco no la puede sostener, sumada a las acciones de los huachicoleros, que extrañamente no han detenido a las principales cabezas causantes de estos descarados y peligrosos robos. No es posible que siga esta extorsión del bloqueo sin que los pongas en orden, esto es un deber del Gobierno federal y tiene que resolverse de inmediato.

Otro tema que no se ha definido es la decisión del Aeropuerto de Texcoco, no se han dado cuenta y yo creo que Andrés Manuel no ha visto lo que está construido, columnas de concreto de 2.5 metros de diámetro diseñadas para soportar grandes claros y no se imaginan el extraordinario costo que será el desaparecerlas; además se deben analizar una vez más las consecuencias que traerá la anunciada construcción de Santa Lucía, que está a casi 50 kilómetros de distancia de la capital; imagínense ustedes el desplazamiento que tendrán que hacer los pasajeros y más los que van a transbordar, la cantidad de empleados y familias que tienen que mudarse de la capital a Santa Lucía y los militares que tienen que abandonar Santa Lucía.

Otro de los “tartamudeos” de Andrés Manuel es que México no esté presente en Davos, donde se habla de la nueva gran idea de la economía; asistirá el Premio Nobel, Robert Shiller, y el indio Raghuram Rajan, quien ha sido considerado el mejor banquero del mundo. ¿Cómo es posible que no le interese a Andrés Manuel que México acuda a este gran evento, siendo la 14ª economía del mundo?

En fin, esperemos que le disminuya el tartamudeo mental, que reflexione y tome las decisiones adecuadas, ponga orden en el bloqueo ferroviario, detenga a las principales cabezas de los huachicoleros y se interese un poco más en el desarrollo de la economía mundial y que México se entere de los eventos importantes como la reunión en Davos.