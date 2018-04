Que sí, que se politice la inseguridad

Pues qué bueno que el gobernador Aristóteles Sandoval y el candidato de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, incumplieron con el absurdo acuerdo tácito de no politizar el tema de la inseguridad en Jalisco.

Es ridículo. ¿De qué otro tema quieren hablar que esté tan presente en la sobremesa de los jaliscienses? A mediados de marzo desaparecieron tres estudiantes, la sociedad tapatía salió inusualmente a las calles, las desapariciones han aumentado, un día sí y otro también hay violencia homicida en el Estado, y los atracos comunes por un auto, un celular o una cartera, no bajan. Hay tareas para todas las autoridades: las federales, las estatales y las municipales. A puños.

Se entiende, sí, que quieran poner un asunto tan delicado a salvo del griterío inconexo e irracional de la grilla electoral, pero eso es imposible, como ya vimos por el intercambio de tuits entre Alfaro y Sandoval. Y no sólo es imposible, es indeseable. Imagínense: crímenes en el Estado y los candidatos hablando de lo bien que va (porque va extraordinariamente) la exportación de aguacate.

No, la inseguridad no puede eludirse como tema político. Unos y otros se echarán la culpa y, aunque lo hacen de una forma muy pedestre, tienen razón al hacerlo.

Una elección sirve para renovar autoridades considerando lo que éstas pueden hacer o hicieron o dejaron de hacer. Sacar una foto del gobernador en un acto de José Antonio Meade , ciertamente es un golpe bajo, pues nada dice de las políticas públicas de esta administración, como nada nos dice que un ex alcalde esté en campaña para un proceso estatal cuando hay otro robo en Chapultepec.

En serio, ningún ciudadano con dos dedos de frente preguntará qué estaba haciendo el gobernador el día de un asesinato o por dónde camina el ex alcalde de Guadalajara cuando unos motociclistas roban un celular en la Americana.

No, lo que queremos es que se agarren de verdad. Que se politice en serio, que se meta de lleno el tema a la contienda, con Miguel Castro, con Enrique Alfaro, con el gobernador. Que nos digan cuánto dinero se necesita y de dónde se va a obtener para mejorar la capacitación y los salarios de los policías, quién es responsable de que no funcionara la idea de la coordinación metropolitana, qué obstáculos puso el gobernador, qué piedras el ex alcalde, por qué Movimiento Ciudadano lo puede hacer mejor o por qué el PRI.

Que politicen en serio el tema, que se agarren con ganas, que se avienten declaraciones con fuerza, que Sandoval acuse a Alfaro por lo que hizo con la policía, que Alfaro se defienda y explique en dónde puso el énfasis para combatir la inseguridad. Que el ex alcalde acuse a Sandoval por lo que hizo con la Fiscalía, que Sandoval se defienda y que ponga sobre la mesa las políticas impulsadas en el Congreso y los problemas de coordinación con el Gobierno federal. Que se politice mucho y que a todos, ciudadanos, partidos y candidatos, nos quede claro cuál es la agenda.

(ivabelle@gmail.com / @ivabelle_a)