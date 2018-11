Que sea cine y no balas

Después de que se estrenara la película “Museo” de Alonso Ruizpalacios en 700 cines de México, el actor Gael García -uno de los emblemas indiscutibles del repunte del cine mexicano, quieran o no- corre la noticia de que está junto con otras figuras del séptimo arte nacional (como Ilse Salas) arrancando la primera edición del Primer Festival de cine del EZLN, así como lo lee… ¡Y a mí me parece una buena nueva de lujazo! Lo he dicho en varias ocasiones, me encanta la manera en la que el actor tapatío se mueve y construye su carrera, cómo elige sus proyectos y cómo inyecta pasión a otros en búsqueda de un bien más alto, en búsqueda del bien común.

En twitter circulaba la foto de Gael y del Subcomandante Galeano (hasta el mismo intérprete se echó carrilla de la posibilidad de memes futuros) impulsando una idea que hace posible que familias enteras de comunidades lejanas (y zapatistas) tengan acceso al cine nacional. Es lo que siempre he dicho (perdone usté la porra)… no todo lo tiene que hacer papá gobierno… Hay que articularse (tarea ya meritoria y complicadísima) para poder conformar un objetivo y discurso común en beneficio del público y echar a andar, con lo que se tenga proyectos artísticos. Así se fueron conformando las sociedades contemporáneas… bajo una especie de conocimiento empírico aplicados a comunidades humanas. Está bien sumarse a las iniciativas de gobierno como creadores, está bien, pero ¿y si no hay? ¿o no me gustan? ¿o no me benefician? ¿Qué hago yo para comunicar a otros? ¿para beneficiar al otro? En fin.

Este primer festival de cine se llevará a cabo hasta el 9 de noviembre día en el que se proyectará la nueva película de Cuarón. Sí, ni más ni menos que “Roma”, así como la cinta de animación “Ana y Bruno” de Carlos Carrera. El ciclo está pensando, entiendo, para mujeres, hombres, niñas y niños de todas las edades. ¡A darle ilusión! Y que se proyecte cine en todos los cerros de México…

Hablando pues de proyectos y envergaduras nacionales, llegó a la Ciudad de México una parte de la caravana de migrantes -sobre todo hondureños-; son cuatro mil que según sé están instalados en un estadio al Sur de la ciudad, “El Palillo”, donde las autoridades han dispuesto un comedor, agua, baños, espacio para lavar ropa, también hay médicos, módulos de atención y terapeutas. Los migrantes tienen posibilidades de obtener abrigo, ropa y cobijas. En el Zócalo de la ciudad de México se están recibiendo donaciones para este fin. Según la fanpage de FM4 Paso Libre, aún no se tiene certeza si esta caravana pasará por Guadalajara. Cualquier iniciativa consultar la página.