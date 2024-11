Con el apoyo hispano -mayoría de origen mexicano- que Donald Trump recibió en la elección y la felicitación que el flamante secretario de Economía de México Marcelo Ebrard le envió por su triunfo al ahora presidente electo, vino a corroborar una cosa: ¡Qué poca memoria tenemos!

En la jornada electoral del martes en Estados Unidos, Trump recibió -muy al margen de las razones- el apoyo histórico del 45 por ciento del voto latino -comparado con el 32 por ciento que había recibido en los comicios de la elección del 2020-, donde el 53 por ciento de los hombres le dieron su respaldo, por 37 por ciento de las mujeres. De pronto, millones de latinos se olvidaron del discurso del 16 de junio de 2015, cuando el entonces aspirante a la Casa Blanca en su mensaje y al referirse a los migrantes mexicanos dijo: “Cuando México envía su gente, no envía a los mejores. Envían gente que tiene muchos problemas... traen drogas, crimen, son violadores... ”. Se olvidan de 8 años -desde su presidencia y en la última campaña- de mensajes despectivos, de menosprecio y permanentes amenazas sobre “el muro fronterizo”, imposición de aranceles o el uso de la fuerza militar en nuestro territorio para combatir el tráfico de drogas, entre otras cosas. ¡Qué poca memoria tenemos!

¿Y se acuerda del excanciller “doblado”?. Aquél que es protagonista en las memorias -“Nunca cedas una pulgada”- del ex secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, donde narra el histórico encuentro de Marcelo Ebrard con Donald Trump de donde nació el programa para los migrantes “Quédate en México”, donde recuerda que el ahora presidente electo dijo: “Vino a verme el máximo representante de México, justo debajo del jefe que resulta ser el presidente de México -para desactivar la amenaza de aranceles a las importaciones mexicanas- y le dije, necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis. Él me miró y me dijo algo así como, ¿gratis?. ¿Por qué haríamos eso en México?... Después de eso me miró y me dijo, ‘Sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera’. Nunca he visto a nadie doblarse así”. Ebrard -relata Pompeo en las memorias- pidió que no se hiciera pública la decisión, para no manchar la imagen del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y el pasado miércoles, el “doblado” -Ebrard- en su cuenta de X publicó una fotografía donde está estrechando la mano de Trump y la leyenda “Felcitaciones Presidente Trump, éxito en su gestión es el deseo de Mexico !!” ¡Qué poca memoria tenemos!

Los latinos deben estar conscientes que su voto que dieron no va a cambiar la mentalidad del presidente electo, mientras que Ebrard debe saber que el reconocimiento o felicitación -en su caso- al triunfo de Trump le corresponde a nombre del gobierno, única y exclusivamente, a la presidenta Claudia Sheinbaum y/o a la Cancillería por los conductos diplomáticos, no al secretario de Economía.

¿Usted, qué opina?