Que la 4T ya tendría al que disparó a Aristóteles 

Mientras moría uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, Saúl “N” alias “El Chopa”, en un hospital del IMSS de Puerto Vallarta, luego del enfrentamiento que tuvo con soldados y elementos de la Guardia Nacional en la zona de la Marina el pasado 22 de abril, en Yucatán, en un operativo conjunto del Ejército Mexicano, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la Marina, se detuvo a un hombre que sería el que disparó al ex mandatario estatal la madrugada del 18 de diciembre de 2020 en el bar Distrito 5 de ese destino turístico, gracias a una larga investigación de inteligencia militar.

Este hecho que quedó registrado en al menos tres periódicos de aquella entidad (Diario de Yucatán, Tribuna de Yucatán y El Sol de Quintana Roo) el 23 de abril, pasó desapercibido, por un lado, por el sigilo y hermetismo que ha mantenido el Gobierno federal sobre esta detención cuyo nombre mantienen en reserva, y por otro, por toda la ola de sobresaltos que se desataron en Puerto Vallarta en las últimas dos semanas luego de la detención el pasado 10 de abril de “Manu Vaquita”, socio del lugar donde se cometió el crimen y quien habría recibido a “El Chopa” en el bar el día del asesinato, posterior al cual ordenó limpiar la escena del crimen.

La zozobra de la población vino otra vez apenas el jueves pasado que fueron levantadas de un exclusivo coto ubicado también en la Marina Vallarta, una subteniente y una sargento adscritas a la Secretaría de Marina que fueron liberadas ese mismo día. Una agresión más que los mandos castrenses atribuyeron al grupo de la delincuencia organizada que domina la zona. Todo este ambiente de tensión provocó que ese mismo día el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara emitiera una alerta de seguridad a sus ciudadanos por los “potenciales enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas de seguridad” tanto en Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta así como la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Habrá que ver si esta situación no se agrava con la información que dé el detenido en la zona Dzilam de Bravo en la costa yucateca a donde se habría ido a refugiar luego del asesinato de ex gobernador y quien al ser identificado ofreció una fuerte suma de dinero para que lo liberaran. Habrá que saber también si la orden de aprehensión tiene que ver o no con la pendiente que tiene la Fiscalía del Estado, que nada ha dicho sobre esa importante captura.

