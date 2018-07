¿Qué destapa la caída de Artz?

Creo que lo sucedido en el Centro Comercial Artz del Pedregal en la Ciudad de México merece una reflexión. No solamente por el hecho de lo que sucedió o lo que pudo haber pasado en términos de vidas humanas, sino también por tratarse del Grupo Riobóo, quienes aparecen como responsables de la ingeniería de cálculo estructural de la plaza, según el portal ArchDaily.

Pero, ¿por qué es importante este grupo o por qué es de llamar la atención además de lo sucedido? Porque se trata del mismo grupo que el ex candidato Ricardo Anaya señaló en el tercer debate presidencial de haber recibido 170 millones de pesos en proyectos de adjudicación directa por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el período de 2002 a 2005 para el Segundo Piso de la CDMX. Además de otros proyectos otorgados en los gobiernos de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, como la Supervía y la Línea del Metrobus. También en el mismo tercer debate Ricardo Anaya señala que dicho grupo compitió y perdió para hacer las pistas del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Después de lo sucedido en el debate, Grupo Riobóo presentó a finales de junio pasado una demanda por daño moral contra Ricardo Anaya en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es importante aclarar que las declaraciones del ex candidato del PAN fueron corroboradas por verificado.mx en donde se demostró que eran ciertas y que dentro de las auditorías que se realizaron, se encontraron irregularidades por “fallas en el proyecto de construcción y pagos en exceso e indebidos”. Este jueves 12 de Julio el TEPJF en sesión pública calificó que no hubo calumnia en lo dicho por Ricardo Anaya contra el Ing. José María Riobóo y no puedo evitar señalar la mala coincidencia de fechas entre lo dicho por el tribunal y el desplome de los 500m2 aproximadamente del centro comercial. A veces el destino juega un papel que no sabemos cómo interpretar.

Si Artz cayó, que sea una verdadera investigación la que se levante como la nueva promesa de actuar y de responder ante la sociedad y las autoridades

Y si nos vamos más atrás, el 3 de noviembre del 2015, Andrés Manuel López Obrador junto con el Ing. Riobóo dió una conferencia de prensa para presentar la propuesta alterna del Aeropuerto de la Ciudad de México y el 30 de noviembre del mismo año AMLO asegura que de acuerdo a lo consultado con los especialistas (Ing. José María Riobóo) una de las razones para no hacer el aeropuerto en la zona de Texcoco es por los “hundimientos exagerados y diferenciales”. Me pregunto entonces, ¿por qué sí se permitió hacer dicha plaza comercial junto a la cuenca de un río?, ¿quiénes en la delegación Álvaro Obregón de la CDMX aprobaron dicha obra?, ¿qué falló en el cálculo?, ¿y por qué grupo Riobóo no le vio problema entonces?, ¿cuál es la responsabilidad e implicaciones de un mal cálculo por parte de un estructurista? No olvidemos que en el 2016 en la etapa de construcción de la misma plaza comercial, hubo otro derrumbe con graves consecuencias, que aunque se asegura que se trató por una fuga de agua, vale la pena regresar al pasado y revisar a fondo el proyecto y así garantizar la seguridad de las personas que transitan, trabajan y visitan dicho inmueble.

Por último, con el afán de asumir una posición crítica, reitero que una de mis mayores preocupaciones, a la que vale la pena dar seguimiento, es la relación de las empresas y personas cercanas al Ing. Riobóo y a su grupo con el Gobierno entrante, ya que el cambio que queremos no es un cambio de grupos de poder bajo las mismas viejas mañas y corrupciones; no queremos una nueva mafia del poder. Aquí es donde empieza el verdadero reto de la “nueva transformación de México”, es aquí donde el discurso deja a un lado la demagogia para convertirse en hechos que dejen huella y nos muestren el camino por donde debemos transitar como sociedad. Es aquí donde veremos cuál es la reacción del Presidente electo y su equipo frente a uno de sus fieles y más beneficiados allegados.

Si Artz cayó, que sea una verdadera investigación, desde los cimientos del proyecto, la que se levante como la nueva promesa de actuar y de responder ante la sociedad y las autoridades.