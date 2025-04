¡Qué bueno que tenemos a Claudia en Palacio!

En su edición del sábado dos diarios europeos destacan en sus primeras planas un efecto de la guerra de aranceles de Donald Trump; Le Fígaro de Francia titula: “Los turistas se alejan de la América de Trump”, mientras que el Financial Times de Inglaterra destaca: “Los viajeros europeos evitan Estados Unidos a medida que la agitación política afecta al turismo”. Lo anterior es corroborado por la cadena de noticias financieras CNBC, que dio a conocer una encuesta donde señala que en el mes de marzo el turismo hacia el país vecino disminuyó en un 11.2 por ciento.

Todo le está saliendo mal a Trump y la ciudadanía rechaza -porque los efectos ya le están pegando a sus bolsillos- su “juego” de aranceles. La misma encuesta muestra que el 72 por ciento están preocupados, 59 por ciento se oponen totalmente, 56 por ciento dicen que todo esto tiene un impacto negativo, 73 por ciento se dicen estresados por sus finanzas, 74 por ciento indican que van camino a la recesión y 78 por ciento ya han tenido que recortar sus gastos.

Ayer, desde Mar a Lago -en su día de “descanso”-, Trump excluyó a los teléfonos inteligentes, computadoras y otros productos electrónicos de sus llamados aranceles recíprocos, ante el vendaval de inconformidades. Un día dice una cosa, al día siguiente dice otra y luego se retracta. Está metido en medio de un torbellino en el que aparentemente no sabe cómo salir. Un comentario editorial de The New York Times este fin de semana dice: “Trump va camino al fracaso”, aunque en el contexto reconoce que “Ha habido muchos momentos así para quienes observan el fenómeno Trump: momentos en lo que parecía que sus errores lo estaban llevando al colapso irreparable, o en los que parecía que estaba acabado políticamente para siempre. Una y otra vez, esos juicios han resultado prematuros; una y otra vez, Trump ha tentado al destino y ha sobrevivido para contarlo”.

Y dentro de ese enjambre de órdenes ejecutivas indiscriminadas, de retractarse de muchas de ellas, de amenazar a gobiernos y organizaciones internacionales y traer de cabeza al mundo, después de todo México, ha salido bien librado por la posición que ha asumido la presidenta Claudia Sheinbaum. El mismo Trump en días pasados la elogió al decir, “No quiero perjudicar a México. Y, por cierto, creo que la nueva Presidenta es una Presidenta magnífica y una mujer fantástica”, mientras que el secretario de Comercio Howard Lutnick habló de la actitud de nuestro país en la aplicación de aranceles, cuando dijo, “Vean como México lo ha gestionado. México ha sido moderado y pragmático”, pero haciendo referencia a la presidenta. ¡Qué bueno que tenemos a Claudia en Palacio!

Usted, ¿qué opina?

