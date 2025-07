¡Qué bueno que son diferentes!

Muchos morenistas quienes se dicen que son diferentes, resultaron iguales y en algunos hasta peores de quienes se quieren desligar, cuando la verdad proceden del mismo origen y los superan con creces con sus actitudes, posiciones y posturas que asumen. Y si no, vamos por partes.

La acusación en contra del exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, de haber estado involucrado con el narcotráfico y donde se presume que el gobernador en funciones -en ese entonces- Adán Augusto López estaba enterado, provocó que este último saliera al paso, pero en lugar de desmentir que estuviera advertido de la situación “se salió por la tangente” al señalar en un mensaje en redes sociales que “Durante mi gobierno, enfrentamos grandes retos en materia de seguridad, y logramos reducir sustancialmente la actividad delictiva”, mostrando una gráfica que muestra disminuciones extraordinarias en delitos de hasta un 87 por ciento -en casos de secuestro-. Sin embargo, en un artículo del diario Reforma publicado ayer en su página web, habla que “... con Adán Augusto López y Carlos Merino, que lo sustituyó en la Gubernatura cuando se fue en el 2021 como secretario de Gobernación, la cifra llegó a 3 mil 198 asesinatos, entre 2019 y el 2024, un alza del 83 por ciento”. Como quien dice, él tiene “otros datos”.

Con referencia al mismo asunto, Ramiro López Obrador, quien es secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del expresidente López Obrador, negó el fin de semana que el caso de Adán Augusto sea el mismo que el de Genaro García Luna, exsecretario de Felipe Calderón, quien fue sentenciado en Estados Unidos. “No, no, hay diferencia, ¿eh? No, no somos iguales… No es lo mismo porque se está investigando -lo de Adán-. Lo de García Luna es otra cosa. Ahí había impunidad. Ahí fue el gobierno de los Estados Unidos. Cuando lo agarraron en Estados Unidos fue cuando se empezó a investigar. Aquí no. Aquí se está investigando desde antes ya”. (???) El caso no es ese, no es la similitud, lo importante es el involucramiento de funcionarios morenistas en actos de corrupción.

Otra acción de que los “retrata” y nos muestras que, si son iguales, es la disculpa que el Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, envió al Consejo Nacional de Morena por no asistir a la reunión de ayer domingo, “ya que con anterioridad contraje un compromiso familiar”, demostrando el “compromiso” que hay con el movimiento, anteponiendo los asuntos personales.

Y para demostrar la sensibilidad a los temas “prioritarios” en la agenda nacional, el fin de semana a la presidenta Claudia Sheinbaum se le ocurrió visitar Tabasco, estado donde fue gobernador Adán Augusto López, personaje envuelto en la polémica por su ex secretario de seguridad, donde dijo que las cosas en su Gobierno van “requetebien”. Misma “sensibilidad” que demuestro la mandataria cuando hace unos días -el mismo cuando Ovidio se presentaba en corte en Estados para declararse culpable de los cargos que lo acusan- estuvo en Sinaloa y se hizo acompañar por el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, a quien se le relaciona con los grupos delincuenciales. ¡Qué bueno que son diferentes!

Usted, ¿qué opina?