"Primeros truenos de Mayo"

Yo creo que ha de ser por los calorones, porque los tapatíos creemos que ha hecho calor como nunca, verdaderamente nos estamos derritiendo, ayer me subí con traje a un taxi y el chofer por poco me exorciza, poco le faltó para sacar un Cristo y pasármelo por todo el cuerpo -lo cierto es que yo no tenía tanto calor- pero el chofer se asaba o acababa de llegar y era originario del círculo polar ártico. De hecho, la próxima vez saldré vestido de gorila y estoy seguro causará menos sorpresa, si bien es cierto que al que se le ocurrió decir que en Guadalajara se usara traje, debió estar mal de la azotea, si se fijan estamos a la altura del paralelo de Mérida, porque creo que lo adecuado sería usar guayabera.

Ser de fuera tiene desventajas evidentes cuando desconoces situaciones singulares de esta Noble y ll, tales como la existencia de las pitayas que ya llegaron y que te puedes parar debajo de un Laurel e la India o de un Hule y se espanta el calor casi por encanto o tomarte una nieve que hay muchas y muy buenas, muy especialmente y solo por mencionar dos: las de la Violeta o del Polo Norte, cuando a un foráneo o tapatío recién integrado le dices es este temporada que se te antoja una nieve, piensa en las altas serranías, porque aunque en tapatío se les diga nieve la traducción para ellos será helado.

Muchos jóvenes creen que lo que da calor es la ropa y en cuanto lo sienten se ponen el shorts sin camiseta, me puse en short y un día decidí imitarlos y lonjas al aire, por fortuna en mi baño hay espejo y después de llorar al ver celulitis hasta en la celulitis y ver la figurita que reflejaba, procedí a ponerme traje con abrigo en mayo, debemos tomar un curso de cómo envejecer con un cierto grado de dignidad y no andar haciendo desfiguros.

Desde luego que no pretendo que las señoras arriba de la segunda edad anden vestidas de negro con chongo y zapatos madrecita porque ellas se ven lindas de todas formas pero quienes ya rebasamos la estadística debemos ser discretos.

Me dicen hay cirujanos que practican operaciones y tratamientos sorprendentes de juventud, pero eso no es novedad muchos de los conquistadores que anduvieron por estas tierras, obedeciendo a doña Beatriz Hernández, nuestra madre fundadora de la ciudad y de otras divertidas historias se la pasaron en la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, sin hallarla desde luego.

Pero como esta es plática y no curso aprobatorio pues recomiendo a mi solitario lector que como dicho mi bisabuela cuando muy joven enviudó y le preguntaban que qué iba a hacer y ella contestó : lo puro que me de mi gana y creo es lo mejor.

