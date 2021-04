Preocupante

Muy a pesar que desde el miércoles por la tarde -un dia antes de la cumbre por el cambio climático- funcionarios de la Casa Blanca descartaron que la ‘cacareada’ propuesta de Andres Manuel Lopez Obrador sobre otorgar visas de trabajo a centroamericanos a cambio de plantar arbolitos no procedía en una reunión de este nivel, el mandatario mexicano hizo propio el capricho: Hablo de sembrar árboles como una solución al grave problema del cambio climático, se refirió al problema de la migración en un foro que no es el adecuado y hasta pidió que Estados Unidos otorgara visas -y en un futuro hasta la ciudadanía- a quienes se dedicaran a esa labor por tres años en países centroamericanos.

Desde Washington se había dicho un día anterior que la cumbre “Esta no es una conversación sobre migración, sino una conversación del cambio climático”, y a pesar de eso ignoró el mensaje que era muy claro y planteó lo que ya había preparado.

No solamente es una acción de falta de sentido común y demostración de no estar ubicado en su responsabilidad, sino que además se atrevió a recomendar al vecino que modifique sus reglas de migración, para que ofrezcan visas a quienes siembran arbolitos en terceros países, lo que es una intromisión en país ajeno en sus políticas internas.

La reacción a la intervención y recomendaciones de Lopez Obrador no se hicieron esperar. Arturo Sarukhan, ex embajador de México en Estados Unidos, subió a la redes sociales una serie de fotografías de la reunión virtual donde los principales mandatarios del mundo participaban, con una leyenda “Estos son países y mandatarios tomándose en serio la Cumbre de Cambio Climático”. Enrique Acevedo, periodista mexicano radicado en Estados Unidos publicó “Parece un asunto menor, pero no lo es. Este episodio revela la forma en la que AMLO entiende al mundo. No le interesa escuchar a los demás, solo ser escuchado”. Mientras que el ex presidente de México Felipe Calderon escribió de manera sarcástica “la importancia del tema ambiental para el gobierno mexicano”.

En la tarde del jueves en las mesas de análisis político de diferentes cadenas informativas de radio, se escucharon comentarios de “nos da vergüenza”, hasta “que falta de tino político” por la intervención del presidente, abordando con tanta irresponsabilidad y ligereza un tema de gravedad mundial, además de involucrar un tema -el migratorio- en un foro que no es el adecuado.

Podrán existir preferencias políticas y estar o no de acuerdo con la posición que se asume. Pero cuando los argumentos son pobres, cuando los temas se confunden y plantean fuera de forma y fondo, no solo es vergonzante, sino preocupante cuando el destino de un país está en manos de alguien que no entiende, no comprende y que se maneja por caprichos irresponsablemente. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net