Preocupan la inestabilidad y el populismo

El manejo de la política exterior de Estados Unidos sufrió un cambio abismal entre la pasada y presente administración. La anterior era de soberbia, caprichos, amenazas y ocurrencias. Hoy es introspectivo, analitico, de respeto y cauteloso. Dentro de este contexto, con México las dos conversaciones telefónicas entre los mandatarios (López Obrador-Biden) han sido cordiales, respetuosas y con ánimo de colaborar como buenos vecinos y darse la mano, pero sin llegar a detalles en la gama de diversos temas recíprocos y que son prioritarios. Fuera del tratado

comercial, los temas de migración, lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas están a la espera de esfuerzos más concretos de ambos lados.

Sin embargo, sin levantar la voz ni hacer aspavientos, el Presidente Biden empieza a referirse a sus preocupaciones e inicia a trazar el rumbo y tono de la relación binacional con otros interlocutores o utilizando otros conductos.

En los últimos días dos hechos: Primero, las declaraciones del General Glen VanHerck, comandante del Comando Norte de Estados Unidos, quien hizo referencia a “la inestabilidad que provocan las organizaciones criminales” en México, y segundo, el documento de Estrategia de Seguridad Nacional, que habla que “es esencial para la seguridad -de Estados Unidos- revertir las tendencias populistas de otros países”, que es un claro mensaje para México.

La conferencia de prensa del General y el documento sobre seguridad no son indirectas o malas interpretaciones que se puedan hacer aquí en nuestro país. Son realidades de lo que está sucediendo en ambos temas.

El militar dijo que en México se prenden las alarmas porque un 35 por ciento del territorio mexicano está controlado por la delincuencia organizada -porcentaje que bajo otros parámetros pareciera muy corto, ya que los hechos y la percepción es que gran parte del país está acosado por esos grupos criminales- y “se crea vulnerabilidad”. Aunado a lo anterior, dijo el General, hay que agregar la pandemia y la crisis económica que generan migración e inestabilidad política en México y en los países centroamericanos, “donde hay zonas no gobernadas e inestables, que se convierten en potenciales fracasos gubernamentales”.

Por lo que se refiere al documento de Seguridad Nacional, que fue firmado por el Presidente Joe Biden, reconoce que las democracias están bajo amenaza. Que hay un mundo de creciente nacionalismo y de retroceso en algunas democracias. Y detalla que el momento que vive Estados Unidos y el mundo requiere una nueva concepción y más amplia de la seguridad nacional.

Nuestra realidad es que la seguridad es primordial para el vecino del norte, y en México en lugar de mejorar retrocedemos. Primero se pensó -en otros sexenios- que la política de ‘balazos y no abrazos” era la solución y no funcionó, el asunto se agravó. Cambiamos a “abrazos y no balazos” -la actual administración-, y estamos peor. El crecimiento sostenido de la delincuencia provoca incertidumbre, inestabilidad y falta de confianza, y de ahí los mensajes muy directos que debemos entender para el beneficio de nuestra propia seguridad y tranquilidad del vecino.

¿Usted, qué opina?.

