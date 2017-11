¿Por qué somos infieles?

Desde luego que no es una pregunta fácil de responder, pero al menos intentaremos dar algún punto de vista, que ayude a entender tan complejo asunto.

Me parece que cuando estamos enamorados y decididos a casarnos con una personas que amamos, no logramos tomar conciencia de la promesa que hacemos, de ser fieles en lo prospero y en lo adverso por todos los días de nuestra vida. Lo podemos decir muy fácilmente, y nadie va a negar que no sabía a lo que se estaba comprometiendo, pero no se tiene plena conciencia de lo que implica prometer semejante fidelidad.

Ser fiel, es cumplir lo que uno promete, es dar firmeza a las palabras con los actos y demostrar que lo que se ha prometido se lleva a cabo en la práctica.

Pero al pasar los años, el enamoramiento tiende a disminuir, por supuesto que no en todos los casos, pero si baja de intensidad, y al mismo tiempo se topa uno con la realidad oscura de la otra persona. La que ya no nos gusta y atrae tanto. Entonces ya comienza a ser un poco más difícil mantenerse en lo dicho, y las palabras pronunciadas el día del matrimonio, ya no tienen la misma fuerza.

Llega el momento en que el desinterés, la disminución en la atracción, las discusiones, los pleitos, las ofensas y sobre todo la falta de amor, hacen muy fácil que un buen día se te haga muy fácil romper tu promesa. Y hacer lo que se supone nunca debiste haber hecho. Así puede nacer una infidelidad, al no ser firme en cumplir con la palabra y quererse justificar el tener otra relación, aunque esporádica, pero al fin y al cabo no cumplir con lo prometido.

Nos falta firmeza para sostener lo que prometimos el día de nuestra boda. Falta honestidad y carácter para no engañarse a sí mismo y tratar de mentir a la pareja también con la ruptura de la promesa.

Le vamos restando importancia a nuestro compromiso, y egoístamente buscamos una salida a nuestras dificultades y crisis, buscando una nueva relación. Que tratamos de ocultar, con cualquier recurso. Hasta que somos descubiertos.