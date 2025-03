¿Por qué en plaza pública?

De entrada debemos de señalar que la posición asumida por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, es la adecuada. “Ponerse con Sansón a las patadas” no nos lleva a ningún lado y a la postre seguramente salimos perdiendo.

Como dijo la mandataria, “... no hay motivo, razón, ni justificación que soporte esta decisión” de la aplicación de aranceles en contra de México, convirtiéndose en “una decisión unilateral” que pudiera tener el propósito de “iniciar una confrontación económica o comercial”, pero no, la posición de Palacio Nacional ha sido de esperar, de actuar con cautela, a la espera de una posible conversación telefónica -posiblemente mañana jueves- con el provocador de Donald Trump, esperando que entre en razón, use el sentido común y que entienda que romper irresponsablemente el acuerdo o compromiso comercial -llamado T-MEC y que el mismo Trump firmó el 30 de septiembre de 2018 en el marco de la Cumbre de Líderes del G20 en Argentina-, donde en el convenio se habla de no aplicar gravámenes y aranceles, es un serio riesgo que pone en entredicho su palabra y que es una “decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones”, como lo dijo Sheinbaum.

Trump sabe que la aplicación de aranceles a México -además de a Canadá y China- más que un sentido económico o práctico, obedece a una promesa política y que va dirigida a su base que lo llevó por segunda vez a la Casa Blanca, cuando muchos de ellos no están contentos por lo que han visto como se ha desempeñado en sus primeras semanas en la Oficina Oval. A pocos días de tomar posesión tiene desaprobación de 52 por ciento y con promesas de campaña como acabar con la guerra en Ucrania “en el primer día que llegue a la Casa Blanca” o aquello de bajar la inflación -que por el contrario se ha disparado-, lo que lo pone “contra la pared” y ve en los aranceles un motivo de distraer la atención, pero “llevándose entre las patas” a las economías de Norteamericanas -México, Estados Unidos y Canadá- que con la medida impactará muchos nichos de la sociedad.

Insistimos, la posición de Claudia Sheinbaum “... a seguir buscando el diálogo para encontrar una alternativa con argumentos y racionalidad… de estar atentos y tener tranquilidad”, habla de sensatez y eso hay que ponderar, pero ¿por qué hacerlo “en plaza pública”? como dice Claudia, convocando a una “asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México” y provocar aparentar ser un movimiento político partidario, cuando su reclamo es legítimo, apegado a los acuerdos internacionales y que se debe resolverse por los conductos diplomáticos, no con manifestaciones populares que responden a sentimientos nacionalistas, que al vecino del norte no le espantan ni lo van a hacer cambiar de opinión.

Usted, ¿qué opina?