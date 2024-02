Por qué BYD está ganando la guerra

Muchos piensan que en 2023 la china BYD terminó el año como el mayor fabricante y vendedor de autos del mundo, venciendo a Tesla. Pero eso es una verdad a medias. En el último trimestre, BYD sí produjo y vendió más vehículos eléctricos que Tesla, con 525 mil unidades vendidas, vs 485 mil de la marca estadounidense, pero en el año completo Tesla superó 1.8 millones de vehículos comercializados, mientras que BYD tuvo ventas por cerca de 1.6 millones. Pero lo más probable es que este año los chinos terminen vendiendo más que Tesla y Elon Musk, por supuesto, lo sabe. Hay varios motivos que ponen a ambas empresas en esa situación.

BYD es una empresa mayor que Tesla. En total vendió en 2023 alrededor de tres millones de vehículos. No todos son eléctricos, de ahí la diferencia mencionada anteriormente. Pero todos son electrificados, con los Plug In Hybrid complementando su gama. Los chinos están en un mercado mucho mayor que el estadounidense que vendió 15 millones de vehículos el año pasado, contra poco más de 24 millones vendidos en China. Claro, Tesla también está en China y todos los vehículos de esa marca vendidos en Europa, por ejemplo, son hechos en el gigante oriental. A diferencia de los chinos, Tesla depende de otros proveedores para hacer sus autos, principalmente las baterías, que son fabricadas en alianza con Panasonic, LG y la china CATL. Y los chinos de BYD producen todos los componentes de sus autos.

Ser chinos significa producir más barato. Mientras que Tesla vende su auto menos costoso, el Model 3, en China, por 35 mil dólares, BYD vende su rival directo, el Seal, por 27 mil dólares y también tiene opciones como el Yuan Plus, por 20 mil dólares y el Seagull, lanzado hace poco menos de un año, por solo 11 mil dólares. Todo esto en un mercado que vende 55% del total de autos eléctricos del planeta (Europa es responsable por 24%). Fueron 3.4 millones de vehículos eléctricos vendidos en China el año pasado, vs 1.5 millones en Estados Unidos.

El futuro

Por supuesto que Tesla no está de brazos cruzados viendo cómo su mayor rival la rebasa. Sus planes de crecimiento incluyen una fábrica en México y otra en India. También trabaja en un auto de menor precio para el futuro y ha recortado sus precios en hasta 25% en algunos casos. Lo hizo para ganar y mantener mercado, claro. Hay que recordar que no todo se vende porque sea más barato. Los mismos chinos pueden preferir un Model 3 sobre un Seal, aunque el estadounidense sea más caro, por el simple hecho de que la marca Tesla es más reconocida globalmente y te ves mejor en un Tesla que en un BYD, al menos por ahora.

Los números de los chinos son impresionantes. Mientras Tesla creció 38% en 2023 contra 2022, BYD aumentó sus ventas en nada menos que 70%. También tiene planes de crecimiento, con nuevas plantas en Tailandia, Hungría y Brasil, donde compró una abandonada fábrica de Ford en el Nordeste de ese país.

Para BYD, probablemente sólo le falte la presencia en Estados Unidos que, si bien todavía no es un mercado tan importante para los eléctricos, sigue siendo el segundo mayor del mundo en general y, bueno, como ya vimos, BYD no sólo vende autos eléctricos. Para llegar a la Unión Americana, el camino más fácil es México, de ahí que ya haya anunciado su intención de fabricar aquí. Sí, prácticamente todas las marcas chinas han dicho que van a producir en México, pero la única que lo hizo fue SEV, que pondrá su planta en Durango. JAC tiene la suya en Hidalgo, pero es solo de ensamble, no de fabricación y si se quiere mandar autos hechos en México a Estados Unidos, es necesario que los vehículos tengan 75% de partes hechas en la región de Norteamérica, además de otros requisitos.

Con una economía de escala a su favor -producen casi el doble que Tesla-, la fabricación propia de baterías y microprocesadores, mayor variedad de modelos y precios difíciles de vencer, BYD tiene todo a su favor para transformarse en el más importante fabricante de autos eléctricos del mundo, lo que debe ocurrir en pocos meses. Hace falta que Musk haga alguna genialidad para salvar a Tesla de perder el liderazgo que aún tiene, pero esto es algo que, en este momento, no se vislumbra nada fácil.

