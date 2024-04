Por fin, ¿quiere o no ayuda?

Desde el último año de la administración de Donald Trump empezó a elevarse el tono de las “peticiones” para que el gobierno de México incrementara el ritmo para frenar el tráfico de drogas y localización de los capos del narcotráfico.

Fue el 17 de enero de 2020, cuando en aquel entonces fiscal general estadounidense, William Barr -en su segunda de tres visitas que hizo en un corto tiempo-, exige a Palacio Nacional que se ponga un alto al desmedido tráfico de fentanilo. Y todo eso coincidía en esos días con una serie de extradiciones que se hicieron al país vecino, entre los que se incluía a Ismael Zambada Imperial, uno de los hijos de “El Mayo” Zambada.

El 21 de abril, ya sin Trump en la presidencia y con Joe Biden en la Casa Blanca, aparentemente bajo “el ritmo” en los resultados de decomisos y extradiciones, lo que provocó desde Washington una insinuación sobre la ayuda que se pudiera proporcionar. La respuesta de López Obrador fue inmediata y “corto por la sano” la intención, al decir que “no se quiere ayuda. Les decimos que se oiga bien y que se oiga lejos. No aceptamos ninguna observación, nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada, no queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie. Somos independientes, nosotros nos tenemos que arreglar sin intervención de ningún país, de ninguna potencia, de ninguna hegemonía. Somos libres y soberanos”, expresó el inquilino.

Sin embargo, ante el incremento de las “exportaciones” de fentanilo y los pocos resultados en la detenciones de los responsables, se provocaron continuas presiones -sobre todo de legisladores estadounidenses- que “piden a gritos” y con amenazas que se “aprieten las tuercas” ante el gobierno mexicano, el “terreno” se ha ido ablandando del lado de Palacio. El pasado 28 de noviembre López Obrador solicitó aprobación a la Cámara de Senadores para que militares estadounidenses ingresen del 23 de enero al 21 de marzo, con armamento y municiones, para adiestrar a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue concedida a principios de diciembre. A finales de marzo desde Palacio fue solicitado otro permiso, para que otro grupo de integrantes de la milicia norteamericana lleven a cabo adiestramiento más entre el 8 de abril y el 27 de mayo. El 18 de abril, de manera sorpresiva se realiza la extradición de Luis Felipe López Zamora “El Gordo”, presunto operador de “Los Chapitos”, para ser juzgado en California por cargos de tráfico de fentanilo. Y el 14 de abril la Marina Armada da dos golpes en Nuevo León y Sinaloa, en donde se logra el decomiso de más de 120 toneladas de precursores y productos químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas como metanfetaminas.

Aparentemente las presiones desde Washington han empezado a funcionar y solamente el inquilino de Palacio sabe a qué obedece la “eficiencia” de los últimos meses y que se se haya olvidado aquello que quería que “se oyera lejos”, como que “no queremos ayuda... no queremos intervencionismo... nos tenemos que arreglar sin intervención”. Por fin, ¿quiere o no ayuda? A lo mejor desde Washington “ya le dieron otros datos”.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net