Políticos y medios

La relación entre los políticos y los medios es siempre complicada. Es una relación compleja que va desde la camaradería de lo cotidiano hasta lo complejo del poder; se juega en muchas pistas simultáneas y es por definición ambigua y cambiante. La tentación de los medios es imponer la agenda a los políticos, poner sobre la mesa los temas de los que se debe discutir; la tentación de los políticos es controlar la información que circula en la sociedad. En medio siempre está el poder, pero, y quizá es ahí donde comienza la confusión, son poderes muy distintos. El poder del político se basa en su legitimación social que le da el haber sido electo o en el poder de facto, que se ejerce en virtud de ciertas condiciones económicas o de liderazgo. El poder de los medios es siempre un contra poder que se basa en su capacidad de generación de opinión pública y en el ejercicio del derecho de libertad de expresión. Es fácil que los medios confundan su contra poder con poder a secas, y que los políticos confundan su poder con la facultad de controlar el entorno y particularmente el contenido de los medios. He visto a unos y otros confundir los roles y fracasar rotundamente.

El derecho a la información debe estar siempre por encima de cualquier interés de gobierno pues el derecho es de los gobernados, no de los gobernantes

Está todavía en cartelera una película que todo político en edad de merecer debería ver. The Post, de Steven Spielberg, narra justamente esta compleja relación entre medios y poder. La entonces recién llegada a la silla de publisher (en español corresponde al dueño del medio) Katharine Graham se enfrenta a un dilema de si publicar o no una información derivada de los llamados “Papeles del Pentágono” que afectará severamente al Gobierno de Estados Unidos y por supuesto a los intereses económicos del diario. Las presiones son múltiples, tanto del Gobierno en turno, amigos personales de la heredera del diario, como de los propios socios y el consejo de administración, que ven que la publicación podría afectar los intereses económicos de la empresa. Finalmente, Graham decide publicar la información y es objeto de decenas de demandas judiciales, pero gracias a ello, la Corte tiene que hacer una revisión de los límites de la libertad de expresión. La conclusión de la Corte estadounidense en 1972 es uno de los grandes triunfos de la libertad de expresión: el derecho a la información debe estar siempre por encima de cualquier interés de Gobierno pues el derecho es de los gobernados no de los gobernantes, algo que se olvida con mucha frecuencia.

La tentación autoritaria es parte del ejercicio del poder. El gran invento de la democracia es justamente el sistema de equilibrios. Lo único que puede impedir los abusos de poder es el equilibrio de poderes que, por incómodo e ineficiente que parezca, a la larga es lo único que asegura que no se imponga una visión única.