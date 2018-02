Poco grandioso

En una encuesta publicada por las universidades de Houston y Boise que pretende calificar a los presidentes de la unión americana, en un ejercicio que se ejecuta cada cuatro años para de esa manera alcanzar a medir las consecuencias de lo que pueda hacer un presidente durante su tiempo en oficina, los primeros lugares del listado no sorprenden con Abraham Lincoln en la cima seguido por Roosevelt y Thomas Jefferson, pero sí sorprende el ascenso de Barack Obama al avanzar 10 posiciones y colocarse como el octavo presidente más popular en la historia de nuestro país vecino.

Tras un año de administración la calificación que el documento arroja posiciona a Donald Trump en el último lugar del listado y peor aún, lo califica como el más polarizante. Esta encuesta no es partidaria, en ella participan demócratas, republicanos y liberales por lo que el argumento de noticias falsas o fomentadas por sus enemigos es inválido.

Aunque no me sorprende del todo que Donald ocupe la última posición sí me interesan las razones. La economía está ajustándose, pero creciendo, los mercados siguen ganando y el desempleo ha caído en números récord a través de todo el espectro social. Admito que el estado actual de la economía norteamericana poco tiene que ver con las políticas de este presidente y son consecuencia de reformas impuestas en la administración previa, pero algo de crédito se le podría dar al presidente.

Donald Trump tiene que reconocer que probablemente sea él su peor enemigo, su cuenta de Twitter y pésimo trato con otras cabezas de Estado lo hacen particularmente vulnerable a las críticas. Sus decisiones pueden tener consecuencias en la estabilidad del país por años venideros y su política de hacer grande a los Estados Unidos, antes que nadie ofende al resto de la comunidad internacional, el haberse negado a firmar el tratado de París y su abandono del tratado de asociación del pacífico no suman puntos favorables para Donald.

Reconozco que sólo se evalúa un año de gestión de la administración y que tendremos que esperar cuatro años más para conocer resultados comparables, pero sin cambios drásticos en la narrativa pública y política de Donald, no veo en el futuro una mejor clasificación para el autodenominado presidente más grande de los Estados Unidos.